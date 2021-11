Soliti ignoti il ritorno in onda per tutta la stagione, niente Affari tuoi nell’access di Rai1

Successo senza se e senza ma quello di questa nuova serie dei Soliti ignoti il ritorno, il game show che domina l’access time della nostra televisione. Il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy vince nettamente la gara degli ascolti in questa importante e strategica fascia oraria, superando il competitor, ovvero Striscia la notizia. In questo primo scorcio di stagione infatti il game show condotto da Amadeus ha ottenuto una media del 19% di share, superando il Tg satirico di Canale 5 che si ferma al 16%.

In un contesto del genere è ovvio che Rai1 decida di premiare ulteriormente questo programma, scritto fra gli altri da Andrea Palazzo e Fausto Enni, due vecchi volponi del mestiere e anche storici autori del Grande fratello vip, lasciandolo ulteriormente in onda. C’era infatti nei mesi scorsi una ipotesi per cui dopo le feste natalizie Soliti ignoti il ritorno avrebbe lasciato il posto ad una nuova serie da access (quindi non da prime time come fu la scorsa stagione con Carlo Conti) di Affari tuoi, alla cui guida avrebbe dovuto esserci il buon Amadeus.

Cosi invece non sarà perchè Soliti ignoti il ritorno rimarrà in onda per tutta la stagione in corso e fino alla prossima estate quando darà la linea ad una nuova serie di Techetechetè (o quel che vorrà la nuova direzione di genere intrattenimento prime time). Alla motivazione sopra menzionata, quella cioè che si basa sul grande successo in termini di ascolto del programma, se ne aggiunge una più prosaica, ovvero che l’allestimento e la messa in produzione di una nuova edizione di Affari tuoi richiederebbe dei costi, studio, scenografie, autori etc. che non è il caso di mettere in pista con i chiari di luna che ci sono ora, in cui è importantissimo per questa nuova governance Rai risparmiare il più possibile.

Affari tuoi in access dovrà aspettare ancora, con Soliti ignoti il ritorno condotto da Amadeus, che da Natale ospiterà anche coppie di nip con un grado di parentela fra di loro come spifferato dall’autorevole blogtvitaliana, che rimarrà in onda per tutta la stagione 2021-2022 nel territorio dell’access prime time di Rai1.