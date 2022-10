Sky TG24 Live In a Firenze con Renzi, Crosetto, Fico, Gelmini per parlare di ‘Trasformazioni’

Nuovo appuntamento per Sky Tg24 Live In, format itinerante di Sky Tg24 che venerdì 14 e sabato 15 ottobre fa tappa a Firenze per parlare delle “Sfide del presente”, con un’attenzione particolare per le Trasformazioni, tema caldo – sempre – del dibattito politico italiano. Nello specifico, si cerca di declinare il macrotema delle Trasformazioni affinché si possano individuare degli strumenti – auspicabilmente i migliori – per affrontare i mutamenti geopolitici, economici, sociali e culturali che stanno caratterizzando di fatto l’intero pianeta. Per farlo, Sky Tg24 organizza – come nelle precedenti ‘puntate’ – una due giorni di incontri, dibattiti, panel, interviste con oltre trenta ospiti italiani ed internazionali al via alle 13.30 di venerdì 14 ottobre dalle 13.30 e che proseguono sabato 15 a partire dalle 9.00.

Tra gli ospiti annunciati Simona Benedettini, economista – Fondazione Einaudi, Stefano Besseghini, presidente di Arera, Leonardo Buzzavo, economista – Università di Venezia, Marta Cartabia, ministra della Giustizia, Guido Crosetto, esponente di FdI, Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace 2003, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Roberto Fico, presidente della Camera, Svetlana Gannushkina, fondatrice della Ong Memorial premio Nobel per la pace 2022, Maria Stella Gelmini, ministra degli Affari regionali e delle Autonomie, Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Marina Litvinenko, attivista e vedova di Alexander Litvinenko, Yaroslav Melnyk, ambasciatore d’Ucraina in Italia, Matteo Renzi, leader d’Italia Viva, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Spazio agli showcase venerdì sera con tre incontri, fra parole e musica, con Manuel Agnelli, Francesca Michielin e Beatrice Rana.

“Live In è diventato ormai parte integrante della proposta editoriale di Sky TG24. Un appuntamento per incontrare il pubblico e per portare la nostra informazione sul territorio: perché oggi più che mai ciò che accade accanto a noi è la lente d’ingrandimento per leggere i fenomeni globali”

ha ribadito il direttore Giuseppe De Bellis nel presentare questa seconda volta di Sky Tg Live in a Firenze. Il format ha toccato nei mesi precedenti anche Courmayeur (dove tutto è iniziato un paio di anni fa), Bari e Venezia.

L’evento viene trasmesso in diretta su tutti i canali tv e digital di Sky TG24; chi volesse partecipare in presenza può trovare le informazioni su https://live-in-firenze-2022-skytg24.eventbrite.it.