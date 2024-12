Prima dell’inizio di X Factor 2024 in pochi scommettevano sulla possibilità che il talent show Sky Original potesse rinascere dalle sue ceneri. Arrivati alla vigilia della finale – in onda domani su Sky Uno e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si può apertamente dire che la sfida di Sky è stata ampiamente vinta. I risultati d’ascolto hanno applaudito il cambio di passo da parte della produzione di XF, rendendo questa stagione la più vista degli ultimi 4 anni.

Questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione della finalissima di X Factor 2024 seguita da TvBlog – che si svolgerà per la prima volta a Napoli, in Piazza del Plebiscito (evento che costituisce un precedente a livello mondiale) – in attesa dei verdetti di peso per i 4 finalisti (Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives) che si sapranno domani, un verdetto è stato già dato e riguarda il destino di X Factor.

Antonella d’Errico (Sky): “La leggerezza ha aiutato a creare una connessione con il pubblico”

Sky, infatti, ha rinnovato il talent per altri due anni dando dunque nuova linfa alla sinergia con Fremantle (casa produttrice di XF). Ad annunciare il rinnovo sono stati prima il Capo Progetto Paola Costa citando il rinnovo, seguita dall’Executive Vice President Content Sky Italia Antonella d’Errico che ha specificato: “Il rinnovo del contratto è per i prossimi due anni” e sottolineato come “La leggerezza di questa giuria, di questa conduzione, profondità e solidità, hanno aiutato a creare una connessione con il pubblico“.

X Factor rinnovato anche per Giorgia e la giuria?

Resta da capire se ad essere confermati saranno anche conduttrice e giuria. Se sulla prima dovrebbero non esserci sorprese dopo le parole di Giorgia “Sarebbe carino tornare ora che due cose le ho imparate“, qualche punto di domanda in più scritto a matita compare sul fronte dei 4 giurati.

Da parte di Sky c’è la volontà di portare avanti il lavoro iniziato in questa edizione e a testimoniarlo è la stessa d’Errico che ha evidenziato l’interesse (e la speranza) dell’azienda: ““Noi lo speriamo. E speriamo che ci sia lo stesso desiderio a proseguire“ conclude la Antonella d’Errico.