La stagione motoristica di Sky è stata presentata ufficialmente mercoledì 23 febbraio 2022, nel corso di una conferenza stampa alla quale abbiamo presenziato anche noi di TvBlog. Oltre ai classici appuntamenti con la Formula 1 e la MotoGP, l’offerta riguardante il motorsport targata Sky prevede anche la Superbike, la Formula E, il World Rally Championship, il ritorno della NTT Indycar Series, le novità del Fanatec GT World Challenge Europe (con Valentino Rossi), la W Series (il campionato femminile di monoposto) e altre competizioni per un totale di oltre 380 gare e più di 1.400 ore di programmazione in 40 weekend, in onda su Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP, Sky Sport Action e altri canali Sky Sport.

Sky Motori 2022: la conferenza stampa

Presentata come la stagione dei motori più ricca di sempre, i numeri della stagione 2022 sono stati sottolineati da Guido Meda, vice direttore Sky Sport e responsabile motori, che ha rimarcato anche i risultati ottenuti l’anno scorso:

Sky Motori è il “garage” del motorsport. È la stagione più ricca di sempre: 29 titoli mondiali che verranno assegnati, una cosa straordinaria, 1400 ore, 40 weekend di programmazione, quasi 400 gare, avremo un bel po’ da lavorare! L’anno scorso, abbiamo raggiunto risultati incredibili, nonostante la Ferrari non sia andata bene. La MotoGP perde Valentino Rossi ma c’è Pecco Bagnaia e altri 6 italiani, ci divertiremo. Inoltre, non lasceremo Valentino, non lo abbandoneremo al suo destino! Il primo che dice che su Sky non abbiamo motori, vado a casa a prenderlo! Ne vedrete di tutti i motori.

Nel corso della conferenza, Guido Meda ha anche parlato dell’eventuale rinnovo della F1 su Sky, mettendo in chiaro che il prolungamento dell’accordo non è vincolato alle prestazioni della Rossa:

Non siamo assolutamente legati alle prestazione della Ferrari come condizione per rinnovare i diritti. Non ho alcun tipo di preoccupazione. La F1 è l’unica property sportiva di Sky in condivisione con le altre Sky europee. È un accordo largo. Siamo sereni e non vincoliamo il rinnovo sul quale sono assolutamente ottimista.

Inevitabile, parlare di calcio anche nella conferenza di Sky Motori. Guido Meda, a riguardo, ha dichiarato che l’offerta di motori non è stata ampliata per “mettere una pezza” alla mancanza di calcio, aggiungendo che “di calcio su Sky, ce n’è tantissimo”.

Ad inizio conferenza, invece, è intervenuto anche Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky:

All’interno di Sky, la casa dello sport, il peso dei motori è importante, è uno dei pilastri. Sarà un vero festival dei motori con tantissime novità. Questi contenuti saranno impreziositi dal nostro Sky Touch, con il talento dei nostri giornalisti e talent e con la migliore tecnologia presente sul mercato.

La F1 2022 su Sky

Monoposto nuove e rivoluzionarie e calendario più lungo di sempre: queste sono le premesse del campionato di F1 che avrà inizio il 20 marzo con il Gran Premio del Bahrain (5 dei 23 GP di questa stagione, Imola, Spagna, Francia, Monza e Stati Uniti, andranno in onda in diretta anche in chiaro su Tv8). Il canale di riferimento, ovviamente, sarà Sky Sport F1 (i GP andranno in onda anche su Sky Sport 4K).

Carlo Vanzini, la voce della F1 su Sky, è intervenuto nel corso della presentazione ufficiale:

Enzo Ferrari diceva che la macchina più bella deve essere ancora costruito, speriamo che ciò valga anche per la stagione che racconteremo. Skyldiamo i motori! Sarà la stagione più lunga di sempre, con macchine bellissime, belle da vedere. Speriamo in un pacchetto di mischia pronto a lottare per il titolo. Viviamo tappa per tappa, racconteremo ogni GP come un mondiale a sé stante, poi faremo i conti, inutile parlare di favoriti con una stagione così lunga. Lavoriamo tutti con passione, con la voglia di vivere, noi per primi, questa F1. L’anno scorso abbiamo avuto 100 milioni di visualizzazioni, siamo secondi solo agli account ufficiali di F1.

Per quanto riguarda le rubriche, ogni domenica di gara, Fabio Tavelli condurrà Race Anatomy F1:

Sarà il nono anno di Race Anatomy. Leo Turrini è già prontissimo. Il racconto sarà un po’ tecnico e un po’ emotivo. E stiamo affinando anche i premi. I capisaldi resteranno, come la Carlona o il Rododendro, ma ce ne saranno di nuovi!

Con Fever e Fast Track, invece, si rivivrà il weekend appena trascorso.

La squadra della F1 su Sky è formata anche da Marc Genè, che commenterà i GP insieme a Vanzini e che porterà i telespettatori all’interno del box Ferrari e a bordo pista, Roberto Chinchero, nel ruolo di insider ai box (“C’è tanta curiosità su queste macchine. Anche i veterani sono rimasti a bocca aperta”), Federica Masolin, conduttrice degli approfondimenti del pre e del post gara, Davide Valsecchi (“La Ferrari sta andando bene ai test. Può essere di buon auspicio”), Matteo Bobbi, che analizzerà le gare con la SkySportTechRoom (“Mi ha colpito tantissimo vedere tante monoposto una diversa dall’altra, dal punto di vista tecnico. Racconteremo qualcosa di unico”), e Mara Sangiorgio, nel ruolo di pit reporter (“La stagione 2022 con queste macchine rivoluzionarie, è finalmente cominciata”).

La MotoGP 2022 su Sky

La MotoGP dà il via all’era del post-Valentino Rossi con la nuova stagione in partenza il prossimo 6 marzo con il Gran Premio del Qatar (6 dei 21 GP, Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania, Misano e Aragón, andranno in onda live anche in chiaro su Tv8). Il canale di riferimento, ovviamente, sarà Sky Sport MotoGP.

Il ritiro di Valentino Rossi non spaventa Guido Meda:

Non abbiamo più Valentino ma abbiamo 7 italiani. L’anno scorso, il successo di Bagnaia è stato un po’ eclissato dal rumore che ha fatto il ritiro di Valentino. Quest’anno, ci sarà Mattia Pasini, sarà il nostro insider tecnico ai box della MotoGP.

Oltre a Mattia Pasini, nel team della MotoGP, ritroveremo Mauro Sanchini, che commenterà i GP insieme a Guido Meda, Rosario Triolo, che commenterà la Moto2 e la Moto3 (insieme a Pasini o Federico Aliverti), Vera Spadini, conduttrice degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, Sandro Donato Grosso (“I piloti italiani sono molto carichi. Attenzione a Marc Marquez”) e Antonio Boselli, per gli aggiornamenti e le interviste dai box.

Confermate, le rubriche di Sky Sport MotoGP: Wheels, il format di Guido Meda dedicato alle prove su strada e su pista di auto e moto di produzione e da corsa, Race Anatomy MotoGP, condotto da Cristiana Buonamano (“Spero che i piloti abbiano tanta voglia di raccontarsi”) subito dopo il post gara, e poi Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP, Paddock Pass e Fever. Le rubriche in diretta saranno Paddock Live Show, Talent Time, Grid e Zona Rossa.

Dal 14 marzo, su Prime Video, inoltre, sarà disponibile MotoGPTM Unlimited, la docu-serie dedicata al campionato di MotoGP 2021, visibile direttamente su Sky Q per gli abbonati Prime Video.

Sky Motori 2022: produzioni originali

Tra le produzioni originali Sky, invece, troveremo Ultimo Giro, film dedicato al controverso finale di Abu Dhabi che ha deciso il campionato di F1 della scorsa stagione (“Un regalo che facciamo ai nostri abbonati”, Carlo Vanzini), e I racconti di Valentino, serie composta da 9 puntate, 9 come il numero di titoli mondiali vinti dal Dottore, nella quale Valentino Rossi racconterà i momenti più importanti della sua lunga carriera.

Per quanto riguarda la MotoGP, inoltre, Sky racconterà i piloti italiani della MotoGP attraverso delle monografie dedicate alle loro vite (“Abbiamo trascorso almeno una giornata con loro per tirare fuori ritratti di chi sono veramente questi ragazzi”, Guido Meda).

In arrivo, anche Paddock Life, un nuovo modo per raccontare il dietro le quinte e la vita dei piloti nel villaggio itinerante. La squadra di Sky Sport MotoGP, infine, testerà le moto in prima persona per analizzarle dal punto di vista tecnico e non solo sportivo.

Sky Motori 2022: Superbike, Formula E gli altri eventi su Eurosport

I campionati di motorsport in onda su Sky saranno 20, con l’integrazione di altri eventi motoristici in onda su Eurosport.

Il mondiale di Formula E (9 round in totale, raccontati da Ivan Nesta) e il Mondiale Rally WRC (13 round in totale, con le voci di Lucio Rizzica e Rosario Triolo) sono già iniziati.

I 12 round delle 3 classi di Superbike (SBK, Supersport e Supersport 300) avranno inizio il prossimo 10 aprile in Spagna. Il Mondiale SBK andrà in onda in diretta anche su TV8 e verrà raccontato da Edoardo Vercellesi e Max Temporali.

Come scritto in apertura, l’offerta prevede anche la novità del Fanatec GT World Challenge Europe, con le 10 tappe al via il 3 aprile a Imola, le NTT Indycar Series, con 17 tappe a partire dal 27 febbraio a St. Petersburg (con la nuova coppia di telecronisti, Matteo Pittaccio e Biagio Maglienti) e la W Series, 8 round che andranno in onda su Sky a partire dal prossimo 8 maggio a Miami (con il commento di Alessandra Neri).

Ci saranno anche i campionati di F2, F3, Ferrari Challenge e Porsche Supercup, per quanto riguarda le quattro ruote, e i campionati di Moto2, Moto3, MotoE, FIM Junior GP, CIV e Rookies Cup, per quanto concerne le due ruote.

Per quanto riguarda Eurosport, la 24 Ore di Le Mans, l’evento più importante del motorsport targato Discovery, andrà in onda l’11 e il 12 giugno, in diretta integrale. La 24 Ore di Le Mans fa parte del Mondiale Endurance WEC, al via il 18 marzo con la 1000 Miglia di Sebring USA.

Su Eurosport, saranno disponibili anche il WTCR FIA World Touring Car Cup (dal 9 al 10 aprile), il PURE ETCR, il primo campionato turismo elettrico, il mondiale motocross classi MXGP e MX2 (al via il 20 febbraio in Gran Bretagna) e la British Superbike e lo Speedway, unificato nella nuova brand identity SGP per 12 round (al via il 30 aprile a Gorican, in Croazia).