Sky, le serie più attese: da Piedone 2 a Nord Sud Ovest Est, fino a Gucci – Fine dei Giochi. Titoli e date di uscita

“Tanto passato alle spalle, ma anche un futuro importante da affrontare”. Sky è pronta a rinnovarsi ulteriormente. Parola di Nils Hartmann, Direttore produzioni originali di Sky Italia, che aspetta i giornalisti per parlare dell’avvenire dell’azienda. Il perno dell’offerta disponibile per agli abbonati rimangono le serie: il colosso televisivo ha mostrato negli anni tante storie molto particolari e la mission resta quella di sorprendere tenendo fede ai valori della tradizione.

Hartmann, con la collaborazione di Andrea Duilio (Amministratore Delegato Sky Italia), Giuseppe De Bellis (Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia) e Cecile Frot Coutaz (SEO Sky Studios), ha annunciato i titoli più attesi della nota azienda televisiva. Uno showcase in piena regola dove inizialmente viene chiarito cosa vedranno gli utenti nei prossimi mesi, a partire dall’avvocato Ligas (che arriva il 6 marzo 2026), con Luca Argentero protagonista, per poi passare a Rosa Elettrica con Maria Chiara Giannetta (che parte il prossimo 8 maggio 2026) fino ad arrivare a Nord Sud Ovest Est. Il secondo capitolo della serie dedicata agli 883. L’autunno, invece, spetta alla seconda stagione di Piedone con Salvatore Esposito e Fabio Balsamo tra i protagonisti.

I titoli del 2026 tra conferme e nuove uscite

Dopo aver archiviato la questione annunci imminenti, i vertici di Sky si concentrano su ciò che è in fase di elaborazione. Non ancora disponibile per il piccolo schermo ma in produzione. Le nuove storie sono il principale gancio per gli abbonati, in crescita dopo un periodo di stallo. Quindi Hartmann e soci non solo annunciano il proseguo dei titoli conosciuti, come Gomorra – Le origini che avrà una seconda stagione, ma mostrano anche le novità che potremmo conoscere nelle prossime stagioni televisive. A partire dalle produzioni originali che si basano sulla rielaborazione di avvenimenti realmente accaduti.

Per questo arriva la conferma di un titolo atteso e lanciato in anteprima come Gucci – Fine dei Giochi, diretto da Gabriele Muccino, con protagonisti di rilievo quali Miriam Leone e Francesco Scianna. Quello che caratterizzerà questa serie, tuttavia, sarà la supervisione artistica di Allegra Gucci che non solo ha scritto il libro da cui questo lavoro seriale prende spunto, ma ha curato anche il soggetto artistico da cui gli sceneggiatori hanno tratto trama e dialoghi interamente ispirati alle vicende che hanno riguardato anche parte della cronaca tra passato e presente, senza dimenticare l’avvenire di un brand iconico. Il cinema incontra appieno l’intrattenimento televisivo.

Quelli che…la Mala, Il Sospetto e Fuori Menù

Stessa cosa per quanto concerne un titolo come Quelli che…la Mala che vede la regia di Luca Ribuoli, la scrittura di Stefano Sardo e la supervisione artistica di Sydney Sibilia. Un vero e proprio excursus in quella che è stata la criminalità meneghina tra gli anni ’70 e ’80 con attenzione alle gesta di Vallanzasca e Turatello. Dentro e fuori il Derby Club e non solo. Su questa scia artistico seriale troviamo anche Il sospetto con Claudia Pandolfi protagonista: una serie scritta da Francesca Manieri, che affronta un caso di femminicidio scoperto da una ipoudente che inizia a sospettare del padre.

Spazio, tuttavia, anche alla commedia con Fuori Menù: un progetto seriale che trae spunto dalla storia vera del ristorante attiguo al carcere di Bollate. Il regista è Fabio Paladini, lo stesso di Avvocato Ligas, con protagonista Maurizio Lastrico che rinnova il rapporto professionale con Sky dopo Call My Agent. I titoli internazionali invece vedranno progetti drama come War e Atomic o The Girl With The Dragon Tattoo e Prisoner in grado di strizzare l’occhio al thriller lasciando i telespettatori incollati al video tra tensione e colpi di scena. Oltre all’attesissimo nuovo capitolo di The Day of The Jackal e la serie Uomini che odiano le donne.

Beverly Hills 90210 il cult degli anni ’90

Le produzioni originali Sky restano il cuore pulsante dell’identità aziendale, attorno al quale c’è una varietà di genere molto ampia: contenuti internazionali di accompagnamento in grado di valorizzare anche il mercato di importazione. Il primo titolo in tal senso è quello di Il Signore delle Mosche riscritto da Jack Thorne, stesso autore di Adolescence. Un acquisto direttamente dalla Berlinale.

Subito dopo ci sarà la commedia romantica Miniature Wife, seguita Twisted Life e Poker Face. Un piccolo “gioiello” – così l’hanno definito i vertici Sky – del crime contemporaneo sulle orme di Lie To Me aspettando Euphoria, Lost, This Is Us, The Americans, American Crime Story e il nuovo The White Lotus. Torna, infine, la serie cult Beverly Hills 90210 completamente rimasterizzata. Le 10 stagioni restaurate arrivano per la prima volta on demand per consentire agli abbonati di fare un tuffo nel passato tra emozioni e nostalgia.