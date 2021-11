Sky go si rinnova, tutte le novità dell’app in streaming

Se da una parte DAZN è nuovamente immischiata in una bufera che, forse, troverà risoluzione poi, Sky – se vogliamo – risponde a modo suo e lo fa rinnovando una delle sue applicazioni in streaming: Sky Go. Sono 2,4 milioni gli abbonati Sky che usufruiscono del servizio tramite smartphone o tablet e PC, gli stessi che da oggi potranno accedere a tutte funzioni della versione ‘Plus’ e senza costi aggiuntivi.

Potranno quindi utilizzare la funzione Download & Play per scaricare i contenuti Sky (accedendo anche senza connessione), il Restart, la pausa e il replay, per far ripartire un programma live dall’inizio, metterlo in pausa o fare rewind.

Nel comunicato che spiega le novità di Sky Go, l’azienda sottolinea che, in aggiunta, tutti gli abbonati potranno associare fino a 4 dispositivi, e modificarli in piena libertà direttamente dall’app Sky Go oppure tramite l’app My Sky o l’area Fai da Te.

Per quanto concerne gli abbonati Sky Q satellite (o con box Sky Q senza parabola abilitato) potranno anche sincronizzare Sky Go con i contenuti presenti sul proprio box, collegando l’app alla stessa rete Wi-Fi. In questo modo sarà possibile accedere da casa alle registrazioni di Sky Q, ai canali Sky aggiuntivi sui propri dispositivi, oppure riprendere, anche in un’altra stanza, la visione dei programmi Sky già iniziati.

Per chi si appresta a scaricare Sky go per la prima volta, esplorare l’applicazione sarà molto semplice. L’abbonato potrà accedere al servizio tramite il proprio Sky ID, quindi accettare i Termini e Condizioni, dunque sfruttare tutte le funzioni che offre la piattaforma in qualsiasi posto si vuole, anche fuori casa, in altre zone d’Italia e in tutti i Paesi dell’Unione Europea, oltre a Islanda, Lichtenstein e Norvegia.

L’iniziativa di Sky per le nuove funzioni di Sky Go è stata promossa con una rinnovata campagna pubblicitaria, uno spot di 40 secondi in cui protagonista è la famiglia già conosciuta nelle attuali pubblicità.