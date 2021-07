In attesa di capire se l’ennesimo rilancio (stavolta in coppia con Paola Perego) della sua carriera avrà esito fortunato, Simona Ventura è pronta per tornare in onda su Real Time. Sabato prossimo, 24 luglio, infatti, alle ore 15.40 su Real Time inizierà la seconda stagione di DiscoveringSimo,

A produrre la trasmissione è Sive, tra i cui soci c’è anche il figlio di Barbara d’Urso, Emanuele Berardi. La Ventura su Instagram lo ha descritto come “un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima” e ha risposto così alle “polemiche” (in realtà, abbastanza circoscritte):

Vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti “figli di”, hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama MERITOCRAZIA e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia 🇮🇹, questo possa contare!

Le cosiddette polemiche nascono in realtà dalle dichiarazioni di cinque anni fa in cui la Ventura si espresse così in merito alla d’Urso:

Credo che abbia un grosso problema con le donne ma sinceramente non ho voglia di stare dietro a lei, gioco un altro campionato (…) È uscita con vari miei ex, tempo fa scherzando ho detto che era una delle poche in Italia a fare la raccolta differenziata. (…) Dal punto di vista umano ho altri riferimenti.

Parole alle quali, guarda caso, seguirono, qualche tempo dopo, un curioso taglio a Domenica Live.

Ricordiamo che DiscoveringSimo (sei puntate) è il viaggio di Simona Ventura alla scoperta di piccole grandi storie; la nuova edizione è ambientata in Emilia Romagna, la regione dove è nata la presentatrice tv. Tra gli ospiti Mirko Casadei, la moglie di Carlo Cracco Rosa Fanti, Gene Gnocchi, l’ex portiere Gianluca Pagliuca e Alessandro Ristori.