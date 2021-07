Crederci sempre, arrendersi mai è il motto di Simona Ventura, ma anche un po’ di Paola Perego. Le due conduttrici, come noto, stanno per vivere una nuova avventura televisiva, per la prima volta in coppia. L’operazione sembra assomigliare ad una sorta di ennesimo tentativo di rilancio della carriera da parte di due volti tv molto riconoscibili dal pubblico che però negli ultimi anni stanno faticando e non poco a trovare spazio sul piccolo schermo.

L’oggettivo declino delle carriere di Simona Ventura e di Paola Perego, legato a questioni di diverso livello e di certo non per responsabilità sempre direttamente connesse alle conduttrici, non ha coinciso con prolungati stop, ma anzi con un pullulare di progetti televisivi (e non) con il risultato di ottenere tanta quantità (il famoso mutuo da pagare) e poca qualità.

SuperSimo ha certamente compiuto di recente alcune scelte ‘sbagliate’, anche se ha avuto il coraggio di sperimentare molto, pure in tempi non sospetti; lady Presta, apparentemente più prudente nelle decisioni, non è riuscita a legare il suo nome ad un titolo di successo e duraturo. Senza dimenticare il clamoroso caso della ingiusta chiusura di Parliamone… sabato.

Ma dicevamo dei tanti tentativi di rilancio: numerosi e molto spesso vani. Considerando l’ultimo lustro, la Perego ha condotto su Rai1 Il dono e Non disturbare, su Rai2 Il filo rosso, senza mai lasciare il segno (né negli ascolti, né in termini di contenuti e di idee).

La Ventura, la cui carriera ha toccato prestigiose vette (Le Iene, Sanremo, Quelli che il calcio, ecc…), ha avuto ancor più occasioni. Con la complicità di Maria De Filippi, ha condotto su Canale 5 Selfie – Le cose cambiano, ma il format non ha brillato, chiudendo dopo due edizioni e con ascolti calanti. Nel 2019 ha deciso di lasciare la conduzione di Temptation Island Vip (e Mediaset) per tornare a Rai2, fortemente voluta dal direttore Carlo Freccero e alla ricerca della rinascita definitiva. La conduzione di The Voice of Italy non è stata un trampolino di rilancio e ancor peggio è andata l’avventura di La Domenica Ventura (e poi Settimana Ventura) nella difficile fascia del mezzogiorno domenicale. Più o meno la stessa dove tornerà da settembre con la Perego a Citofonare Rai2 (titolo provvisorio della trasmissione, in sostituzione di Tutto fa domenica). Ed abbiamo taciuto di Game of games, vero e proprio flop di prima serata della rete diretta da Ludovico Di Meo.

Citofonare Rai2 rischia, insomma, di assomigliare all’ultima chiamata utile per due personaggi televisivi popolari, in crisi da qualche anno e che ora provano a unire le forze. Funzionerà?