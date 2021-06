Tutto fa Domenica: su Rai 2 debutta l’inedita coppia Simona Ventura – Paola Perego

Su Rai 2, in autunno, debutta, un nuovo programma, affidato all’inedita coppia Simona Ventura – Paola Perego. La trasmissione, in onda, la domenica alle 11.10, porta per titolo ‘Tutto fa domenica’: “due ore tra leggerezza, tradizione, informazione e divertimento, il tutto durante il più classico degli appuntamenti delle famiglie italiane: il pranzo della domenica e il tempo che lo precede” si legge nel comunicato ufficiale diffuso dall’ufficio stampa Rai durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione 2021 – 22.

La Perego, quest’anno, è stata al timone de ‘Il Filo Rosso’, al sabato pomeriggio. La Ventura, invece, ha testato, in prima serata, (senza troppo successo) il format ‘Game of Games’. Nel 2019 – 20, la Mona nazionale ha occupato la stessa fascia oraria con ‘La Domenica Ventura’ (incentrato principalmente sul calcio e gli altri sport) diventata, poi, ‘Settimana Ventura’ (mixando temi legati all’attualità alle interviste con i grandi personaggi).

Simona Ventura e Paola Perego insieme a Tutto fa domenica

Le due conduttrici, di fatto, andranno a riaccendere lo slot che, per sedici anni, è stata presidiata da ‘Mezzogiorno in famiglia’ di Michele Guardì. Il regista è stato l’artefice del ritorno in auge di Amadeus che, dopo la non fortunata parentesi a Mediaset, ha ripreso l’ascesa professionale culminata con due conduzioni al Festival di Sanremo.

Le due colleghe, sui social, negli scorsi mesi, non hanno nascosto la propria amicizia e il desiderio di lavorare assieme in un comune progetto lavorativo. L’unione fa la forza?!