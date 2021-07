Simona Ventura debutta come regista. Lo fa con Le 7 giornate di Bergamo, il docufilm presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e dedicato alla costruzione in tempi record dell’ospedale alla Fiera di Bergamo per combattere il Covid grazie alla forza di volontà di un gruppo di individui che uniti hanno realizzato qualcosa di grandioso, salvando 700 persone:

Quando facevo la giornalista sportiva tanti anni fa mi montavo sempre i pezzi da sola, soprattutto a Telemontecarlo. Confesso, ho sempre amato il racconto per immagini più che attraverso le parole. Sembra un controsenso, visto che poi ho fatto altro tanti anni di conduzione. Così, quando mi è stata fatta questa proposta, ho detto: vediamo se sono ancora in grado, e ho ripreso in mano la regia. E invece evidentemente era rimasta silente, però era ancora lì.

La conduttrice ha spiegato di aver “scelto di fare la mia prima regia perché avevo voglia di raccontare il mio punto di vista su un fatto che ha segnato profondamente le nostre vite“. La parentesi cinematografica precede la nuova avventura televisiva di SuperSimo (“mica pensavate davvero che mi fossi ritirata“, ha ironizzato), che da settembre sarà alla guida – in coppia con Paola Perego – di Citofonare Rai2, il nuovo programma domenicale della rete diretta da Ludovico Di Meo (andrà in onda dalle ore 11.00 alle 13.00):

Ci sentiamo spesso, stiamo preparando scalette e quello che c’è da fare. Paola è un’amica autentica, ma anche una brava professionista, stiamo mettendo su una cosa divertente. In quella fascia, dalle 11:00 alle 13:00, speriamo di poter essere d’aiuto alle persone che sono a casa. Per alcune la tv è conforto, compagnia, comunicazione con il resto del mondo, per altre un momento di relax.

Intanto, Simona Ventura sabato scorso è tornata in onda su Real Time con DiscoveringSimo (e con una polemica relativa al figlio di Barbara d’Urso).