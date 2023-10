Silvia Criscuolo: chi è la corteggiatrice di Brando Ephrikian di Uomini e Donne

Oltre a Beatriz D’Orsi, Brando Ephrikian, neo tronista di ‘Uomini e Donne’ ha voluto approfondire la conoscenza di Silvia Criscuolo. Conosciamo meglio la corteggiatrice.

La ragazza ha 23 anni ed è originaria di Alife, un piccolo paese in provincia di Caserta. Frequenta il terzo anno di economia aziendale ed è prossima alla laurea. Sul portale Tag24.it, si legge che è “figlia di Maddalena Di Muccio, ex sindaca facente funzione del municipio di Alife”. Il sito, ‘Largomento.com’ riporta che, qualche anno fa, la protagonista del dating show di Canale 5 è già apparso sul piccolo schermo, prendendo parte a ‘Ciao Darwin’.

Il suo profilo Instagram @silvia_criscuolo__ vanta oltre 7500 followers.

Età, lavoro, Instagram di Silvia Criscuolo di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata, mandata in onda, e dedicata al trono classico, la ragazza ha discusso fortemente con Brando perché non si sente valorizzata come donna oltre all’aspetto fisico:

“Combatto tutti i giorni per dimostrare agli altri, e a me stessa, di non essere solo un bel faccino, sono una ragazza con una testa con dei pensieri e delle ambizioni. Oltre a identificarmi con il mio viso ho delle caratteristiche che mi contraddistinguono. Sentirmi trattare come un bambolina o considerata solo per il mio aspetto fisico, mi fa stare male perché forse non trasmetto determinate cose, ma forse è anche lui che non sa percepirle. Penso di averti dimostrato di non essere una bambolina. Mi sento sminuita a stare qui”

Durante la prima esterna, l’occupante dell’ambita poltrona rossa ha speso parole di particolare interesse nei confronti della ragazza che, ad oggi, non sa se proseguire il proprio percorso all’interno del programma:

“Fin dall’inizio, ho avuto un’immediata attrazione per Silvia, sia fisicamente che intellettualmente, ma durante la nostra uscita ho notato una certa imbarazzante riservatezza, e credo che ci siano ancora molte cose che lei deve condividere”