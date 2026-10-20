Sigfrido Ranucci riparte da RaiNews: l’ex conduttore di Report sarà vicedirettore della testata

Sigfrido Ranucci riparte da dove aveva cominciato. Ricomincia il giro dopo aver tentato il tutto per tutto con l’obiettivo di tornare a condurre e dirigere Report. La decisione, tuttavia, resta quella presa dall’azienda di Viale Mazzini. Ranucci fuori dalla trasmissione d’inchiesta di Rai3 in avvio i primi di novembre. Respinto il ricorso presentato dal team di avvocati del cronista, il Tribunale del Lavoro di Roma ha ritenuto legittima la decisione della Rai.

L’azienda, nello specifico, non ha licenziato Ranucci: gli ha cambiato collocazione. Infatti ha dato al noto giornalista alcune alternative per potersi ricollocare. Oggi arriva la decisione finale. Sigfrido Ranucci, secondo quanto si apprende dai suoi social, riparte da RaiNews. Polo informativo in cui ha iniziato a lavorare dal 1999 al 2006. Nel 2001 venne addirittura nominato inviato speciale. Ora – a quasi un quarto di secolo di distanza – comincia una nuova sfida professionale. Ranucci avrebbe voluto continuare a Report, ma i vertici di Viale Mazzini hanno preferito fare altre scelte.

Ranucci sceglie la vicedirezione di RaiNews

Restando in tema, la diatriba legale con i vertici Rai andrà avanti nel merito. Ranucci ritiene che la decisione della dirigenza di Viale Mazzini sia stata esclusivamente di matrice politica, questo però va dimostrato. Al momento il Tribunale del Lavoro di Roma ha ritenuto che la televisione pubblica abbia allontanato Ranucci non per pressioni politiche, ma per evitare tensioni interne all’azienda. Questo il responso in estrema sintesi: non c’erano abbastanza elementi per dimostrare concretamente un interesse altro da parte della Rai. Quindi, Ranucci prosegue la propria battaglia nelle sedi e con gli organi competenti. Intanto ha fatto gli scatoloni e iniziato il trasloco da Report a RaiNews.

Si chiude un capitolo e se ne apre un altro in una testata che considera “casa”. Ranucci ha già ringraziato l’attuale Direttore di RaiNews per la fiducia accordatagli. Ora inizierà il vero e proprio lavoro di gestione e organizzazione. Gli affezionati del cronista romano sui social hanno mostrato attaccamento: “Seguiremo RaiNews”, si legge sotto il post del giornalista. Una strada maestra che condurrà verso l’ulteriore ciclo professionale di un giornalista in grado di proseguire secondo i propri principi. A un anno dopo l’attentato subito al cospetto della sua abitazione, per mano del faccendiere campano Valter Lavitola che ha mosso alcune conoscenze per istruire un vero e proprio atto intimidatorio.

Inizia un nuovo capitolo

Ranucci, da adesso in poi, le inchieste le farà da un’altra prospettiva ma sempre con lo stesso intento. Rintracciare gli intrecci del potere che mettono a repentaglio il corretto funzionamento di politica, società e cultura. Sempre nel rispetto dei ruoli e delle possibilità. Report rimarrà sempre una parte importante della carriera, ma attualmente il noto giornalista vuole soltanto riprendere a fare il proprio lavoro.