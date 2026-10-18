Fiorello e il pranzo con Biggio prima dello show: “Torniamo con La Pennicanza, ma guardateci anche in tv”

Fiorello si prepara a tornare su Raiuno con il Varietà di lancio della nuova stagione de La Pennicanza. Prima della serata, però, mostra il pranzo con Fabrizio Biggio sui social. Il video è un concentrato di battute e ironia.

Rosario Fiorello si prepara a tornare su Raiuno con uno show tutto da scoprire. Assieme a lui, Fabrizio Biggio, compare fidato e spalla impeccabile che lo accompagnerà in un’altra grande stagione. Prima sul piccolo schermo, appuntamento alle 20.30 di domenica 18 ottobre 2026, e poi in radio con La Pennicanza. L’appuntamento in cuffia è per il 19 ottobre 2026 dalle 13.45. Le ore che precedono il ritorno dello showman di Augusta nell’etere, però, sono scandite da piccoli contributi social che lo stesso performer siciliano pubblica.

L’ultimo, in ordine di tempo, è a pranzo con il gruppo di lavoro. “Ci stiamo rifocillando prima dello show, ma devo raccontare una cosa”. In molti si aspettano qualche rivelazione sullo spettacolo della sera, dato che ogni particolare è ancora avvolto nel mistero. Fiorello però crea engagement e sposta l’attenzione come solo lui sa fare. “Ero qui con Biggio a mangiare e a un certo punto mi guarda e mi dice questo pranzo lo pago io”.

Fiorello e Biggio tornano su Raiuno: “Saluti da me e Scrocco Barocco”

La faccia stupita di Fiorello mette in condizione i follower di ridere senza riserve. La gag continua: “Non dire così – precisa Fabrizio Biggio – poi sembro quello che non paga”. Immediata la risposta di Fiorello: “Sembri? Io vorrei istituire una giornata nazionale in cui Biggio offre qualcosa. Non è tirchio, pensate io lo chiamo Scrocco Barocco”. Il soprannome è già diventato cult nei commenti. Lo spettacolo su Raiuno si avvicina e Fiorello ha trovato il modo di far parlare di sè in una domenica ricca di sorprese.

Lo showman di Augusta, inoltre, ha dato l’appuntamento al TG1 della sera dove – insieme al suo collega – farà un’incursione per promuovere il prodotto in uscita. Ne vedremo e sentiremo delle belle, dunque, ma prima di chiudere la diretta social il mattatore siciliano avvisa: “Salutiamo in attesa di tornare in televisione, ascoltateci per radio ma guardateci anche in tv dato che faremo tante cose dall’appeal televisivo”. Gli estimatori sono avvisati: Fiorello è pronto nuovamente a cambiare le carte in tavola tra radio e tv. Come soltanto un outsider sa fare.