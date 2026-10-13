Fiorello prepara “La ritornanza”: lo showman si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni, intanto su RaiPlay spunta un indizio speciale

Fiorello torna su Raiuno il 18 ottobre 2026. In attesa dello spazio in preserale lo showman rilascia un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per dire che farà un’altra stagione de La Pennicanza. E il Varietà? Spunta un indizio su RaiPlay.

Rosario Fiorello si prepara a tornare in televisione. Da qualche settimana stanno girando spot social e tv che attestano il ritorno dello showman su Raiuno. Il giorno fatidico è quello del 18 ottobre 2026 alle ore 20.30. Nessuno sa cosa farà Fiorello, non sarà da solo. Insieme a lui torna anche Fabrizio Biggio. Gli affezionati, vedendo scritto Raiuno nelle telepromozioni, hanno subito pensato a un ritorno del Varietà in stile Viva RaiPlay. Non è dato sapere se ci sia un fondo di verità oppure no in queste interpretazioni.

Un primo indizio fondamentale lo ha dato Tv Sorrisi e Canzoni che Fiorello lo ha sentito davvero. Il noto settimanale ha intervistato il mattatore siciliano che ha rivelato senza mezzi termini che tornerà con una nuova stagione de La Pennicanza insieme a Biggio: “Ormai fa parte dell’arredamento Rai”, ha scherzato Fiorello.

Fiorello e “La ritornanza”

Una cosa è certa, dunque, la radio continuerà a far sorridere molte persone grazie alla coppia che in questi anni ha ravvivato l’etere radiofonico della Rai. La Pennicanza avrà, anche questo lo ha detto Fiorello pungolato dalla nota rivista, un modello più televisivo. L’intenzione è chiara. C’è l’obiettivo mai nascosto di favorire la radiovisione. A partire dallo scorso anno Fiorello e Biggio hanno strutturato le loro puntate per un appeal radiofonico specifico ma anche tenendo conto del fatto che andranno in diretta televisiva.

Una specifica che coinvolge anche altri programmi radiofonici di Radio Rai. Dunque cambia tutto affinché non cambi nulla. Allora la domanda resta: Fiorello, il prossimo 18 ottobre 2026, cosa farà in tv. La risposta l’ha data (sotto forma di indiscrezione) il giornalista di Today e Fanpage Massimo Falcioni. Il quale ha fatto notare che Fiorello lo scorso anno su Raiuno ha tenuto, sempre in compagnia di Biggio, uno speciale di cinque minuti nello studio di Bruno Vespa.

L’indizio su RaiPlay

Quest’anno, secondo il noto cronista, potrebbe accadere la stessa cosa. Quindi niente Varietà ripetuto: solo uno speciale, breve ma intenso, per promuovere la nuova stagione de La Pennicanza. Ci sarebbe, in tal senso, anche un indizio: su RaiPlay spunta una descrizione provvisoria in home page che anticiperebbe quello che lo showman starebbe preparando. Confermando, quindi, il sentore di Falcioni.

Oltretutto sarebbe in linea con quanto ha sempre dichiarato Fiorello nel recente passato: “Un Varietà in prima serata, per come si sono allungati i tempi, per me sarebbe impossibile”. Insomma La Pennicanza torna, ma il Varietà rimane un sogno destinato a non realizzarsi. Gli estimatori di Fiorello, per tornare a vederlo in prima serata, dovranno andare su RaiPlay e ripescare le puntate de Il Più Grande Spettacolo dopo il Weekend. Intanto alle 20.30 il 18 ottobre 2026 lo slot è prenotato. Fiorello sarà protagonista, in maniera nuovamente inedita, tra radio e tv. Questo basta a spazzare via rumors, dubbi e mezze verità.