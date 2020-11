Il direttore della Rete 1 della Rai l’aveva annunciata con grande entusiasmo durante l’ultima presentazione dei palinsesti della televisione pubblica a luglio. Il titolo della trasmissione è “Siamo così” ed è tratto dal testo del famoso brano di Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone “Quello che le donne non dicono” cantato da Fiorella Mannoia nel Festival di Sanremo del 1987. Il programma nasce per sensibilizzare il pubblico televisivo sul tema della violenza sulle donne e per animare detto programma erano state chiamate Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Fiorella Mannoia, tre donne, ma prima ancora tre amiche. Ed è proprio sull’amicizia fra di loro che ha voluto porre l’accento il responsabile della programmazione del primo canale della televisione pubblica Stefano Coletta lo scorso mese di luglio di fronte alla stampa:

“Questa dev’essere una Rai1 che manda messaggi potenti. Credo sia la cosa più bella che abbia mai realizzato in tanti anni di Rai. Queste tre donne sensibilizzeranno su questa battaglia. Grazie a Maria De Filippi che ha avuto dalla sua azienda il permesso di condurre questo programma. Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia sono tre amiche nella vita. Mi immagino una bella quota di improvvisazione, con tanti ospiti. Sarà una serata importante, culturalmente. Affronteremo il tema in una maniera diversa. Non ci saranno elaborazioni retoriche. Ci saranno tre donne che metteranno in scena la loro amicizia”

Ci sono state polemiche rispetto alla scelta del capo di Rai1 di chiamare Maria De Filippi, l’esponente di maggior peso della concorrenza, per un evento Rai, ma l’operazione è andata avanti ed il 25 di novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020, è ormai molto vicino. Sembra però che nelle ultime ore sia sorto qualche problema. Secondo quanto apprendiamo pare che la serata in oggetto sia saltata. La motivazione di questo annullamento sarebbe principalmente dovuta all’emergenza Covid che stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle in questi giorni e che avrebbe creato dei forti problemi organizzativi per questo programma.

Rai1 però sta tentando di recuperare uno spazio in quella serata, che non sarà più il programma che si era immaginato e che avrebbe abbracciato tutta la serata del 25 novembre, ma una trasmissione più breve che comunque sottolinei l’argomento tanto importante che viene celebrato in quel giorno.