Come sempre davanti ai quattro giudici e alla giuria popolare, si esibiranno cantanti, ballerini, acrobati, musicisti, maghi, illusionisti, sportivi, attori, comici e non solo.

Per passare il turno, i talenti in gara dovranno convincere i giudici e la giuria popolare, ottenendo almeno tre “vales”.

I quattro giudici, anche in quest’edizione, hanno a disposizione la bacchetta magica per diminuire (o restituire) il tempo a disposizione per ogni concorrente, e la clessidra, da regalare ad un artista in gara che non è riuscito ad accedere finale, che si esibirà, quindi, per una seconda volta, con il giudice che proverà a convincere la giuria popolare a dare alla seconda esibizione il 100% dei sì utili per farlo accedere alla finale.