"Maria De Filippi su Rai1" per un evento contro la violenza sulle donne: con lei Ferilli e Mannoia

Di Giulio Pasqui giovedì 16 luglio 2020

Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia: il colpaccio di Coletta per Rai1.

Il colpaccio di Coletta: "Maria De Filippi sbarcherà in Rai", ha annunciato (con evidente orgoglio) il direttore di Rai1. La conduttrice sarà alla guida di un evento contro la violenza sulle donne, in onda mercoledì 25 novembre sulla prima rete del servizio pubblico. Assieme a lei ci saranno altre due grandi donne: Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. "Da loro ho avuto una risposta immediata e questo mi emoziona. Per me sarà l'evento dell'autunno. Ringrazio la De Filippi che ha avuto l'autorizzazione dalla sua azienda per partecipare".

Proprio il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Sto disegnando una Rai 1 valoriale che veicoli messaggi potenti, temi che ho trattato molto a Rai 3. Tengo moltissimo ad un evento che segnerà la storia di questo autunno: il 25 novembre, giorno contro la violenza sulle donne, Rai 1 dedicherà un evento a questo giorno, a questa battaglia", sono state le parole di Coletta.

Si legge nella cartella stampa:

"Insieme racconteranno le donne di oggi e quelle di ieri, storie di donne coraggiose, straordinarie, talentuose e lo faranno attraverso la musica e le parole. Uno spettacolo in onore delle donne per celebrarne la forza e la determinazione, un invito a tutti gli uomini ad unirsi in una lotta che riguarda tutti, per riflettere insieme sulla strada da intraprendere che porti verso il rispetto reciproco".

Escluso Sanremo, sarà la prima volta di Maria De Filippi alla conduzione di un evento in Rai.