Sex Tape Italia è la prima edizione italiana dell’omonimo format britannico, disponibile su discovery+.

La protagonista del programma è Valeria Randone, psicologa, sessuologa clinica e scrittrice, che aiuterà coppie in crisi a ritrovare la passione perduta.

Come vedere Sex Tape Italia in tv e in streaming

Tutte le puntate della prima edizione saranno disponibili sulla piattaforma discovery+ a partire dal 13 maggio 2022.

La prima edizione sarà composta da 4 puntate dalla durata di 60 minuti ciascuna.

Chi sono i partecipanti di Sex Tape Italia

I protagonisti del programma sono coppie in crisi che hanno deciso di migliorare la loro vita sessuale o di ritrovare la passione perduta.

Come funziona Sex Tape Italia

Ogni coppia condividerà con le telecamere, per una settimana, i momenti più intimi della loro relazione, compresi quelli riguardanti la loro vita sotto le lenzuola.

Trascorsa la settimana, ogni coppia si confronterà con Valeria Randone per rivedere tutte insieme i “sex tape” che sono stati registrati durante la settimana e studiare a fondo i motivi che hanno messo in crisi il loro rapporto.

Ogni coppia cercherà di venire a capo dei loro problemi, attraverso il confronto con il gruppo e i consigli di Valeria Randone, con il fine di ritrovare l’intesa sessuale e salvare la loro relazione.

In ogni episodio, saranno protagoniste 3 coppie. Le coppie che hanno preso parte al programma sono 12 in totale.

Chi è Valeria Randone?

Stando alla biografia pubblicata sul proprio sito ufficiale, Valeria Randone è psicologa dal 1992. Successivamente, è diventata sessuologa clinica. Fa parte della Commissione Nazionale di Sessuologia, della Società Italiana di Andrologia e della Federazione Italiana Sessuologia Scientifica. Ha collaborato con La Stampa, La Repubblica e ha scritto diversi volumi, gli ultimi sono Sex and the Sicily, Anima in affitto. E se la vera punizione fosse sposare l’amante? e Ex/Forse ex. Gli amori affamati.

Le edizioni passate

Sex Tape è un format britannico, già andato in onda su Real Time nella versione originale, dove la protagonista che aiuta le coppie è la sessuologa, psicologa e sociologa Anjula Mutanda.

Lo show è stato trasmesso, per la prima volta in Italia, nel 2020 mentre il 28 marzo 2021 andò in onda una maratona su Real Time con tutti e 4 gli episodi.