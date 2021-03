Sex Tape, i problemi di coppia a letto: stanotte la maratona su Real Time

Lo rivedremo proprio questa notte dopo lo scoccare della mezzanotte e più precisamente a partire dalle 00:10 su Real Time Sex Tape, il format tanto discusso nel mondo della tv ma non solo per i suoi contenuti veramente hot. Il docu-reality originario della Gran Bretagna successivamente esportato nella maggior parte dei canali televisivi europei, cerca di risolvere i problemi di coppia sotto le lenzuola grazie ad un’esperta, la sessuologa Anjula Mutanda.

Mutanda, anche psicologa delle relazioni, sociologa e giornalista, oltre a importante volto del mondo televisivo britannico, in ogni episodio di Sex Tape incontrerà tre coppie in grande crisi e decisamente insoddisfatte della propria vita sessuale. Lo show, già trasmesso in Italia nel 2020, tornerà da questa notte su Real Time in maratona sin dal suo episodio numero . Quattro ore di programma che, ancora una volta, affronterà temi piccanti senza censure, sotto le lenzuola ma andando anche ad esplorare mondi completamente nuovi capaci di sfiorare la sfera più passionale ed intima di ogni coppia, e forse anche quella di molti tra gli spettatori che seguiranno il tutto in tv.

Debuttato per la prima volta in anteprima su DPlay Plus proprio un anno fa, Sex Tape si definisce un vero e proprio esperimento sociale che tuttavia non è ben chiaro se sia riuscito o meno. Di fatto gli ascolti in Italia non sono mai stati idilliaci, ma è anche vero che la fascia di collocazione dello show sia sempre stata la seconda serata. Ed è così che dopo la sua prima rotazione televisiva in chiaro su Real Time il 17 marzo 2020, Sex Tape tornerà nuovamente in tv proprio stanotte, sul canale 31 del digitale.

Per chi ancora non dovesse conoscere il format, Sex Tape registrerà le tre coppie protagoniste di ogni episodio durante i loro rapporti a letto. In un secondo momento, saranno le stesse coppie a riguardarsi analizzando i loro filmati e i loro rapporti a voce alta, confrontandosi in gruppo e ascoltando i consigli pratici della sessuologa. Riusciranno a riscoprire il piacere e a ritrovare la voglia di stare insieme?