Per celebrare i 70 anni del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, su Rai Storia una striscia che mostra i ‘numeri zero’ della tv in Italia.

La televisione prima della televisione: in vista dei 70 anni del Servizio Pubblico Radiotelevisivo, è arrivato SetTANTArai. Si tratta di una proposta di Rai Cultura in onda su Rai Storia dallo scorso lunedì, 13 novembre, alle 20.25. Un titolo dove il caps lock non è a caso, in cui la sottolineatura ci rimanda all’immenso prestigioso materiale delle teche Rai.

SetTANTArai è una striscia quotidiana di circa cinque minuti, curata da Giovanni Paolo Fontana, con le immagini sperimentali del Telegiornale, prodotte dal 13 novembre 1953 al 3 gennaio 1954, primo giorno di trasmissione ufficiale in Italia dal piccolo schermo. Un vero e proprio evento nazionale in cui vennero scelti la voce e il volto di Fulvia Colombo.

Dopo un’attenta ricerca nelle Teche Rai, sono stati ritrovati i testi originali che furono utilizzati all’epoca per accompagnare le immagini proposte: immagini che raccontano un’Italia in cerca di normalità a pochi anni dalla fine del conflitto mondiale, con un occhio curioso anche su quel che accadeva in giro per il mondo, mostrando che ogni nazione e ogni popolazione avevano le proprie peculiarità, criticità ed eccezionalità.

Un programma centrato sui primi passi del servizio pubblico televisivo che ci porta, come in un conto alla rovescia al prossimo 3 gennaio 2024, giorno del settantesimo compleanno della Rai.

Mostrerà, attraverso la lunga fase di sperimentazione, il lavoro di giornalisti, tecnici, autori e dirigenti.

I brevi filmati proposti, con notizie di politica interna ed estera, di costume, sport e società, all’epoca non furono visti praticamente da nessuno, o da pochissimi fortunati. Quei servizi erano come tanti “numeri zero“, preziosissimi per calibrare le scelte, provare le tecnologie, prepararsi insomma alla nascita tanto attesa del mezzo televisivo in Italia. Ora questi contenuti avranno la possibilità di essere visti come in un effetto da prima visione tv, a distanza di settant’anni.

Con SetTANTArai, Rai Storia dà ufficialmente il via alle celebrazioni per il settantennale della Rai entrano nel vivo, è di pochi giorni fa l’anteprima di TvBlog in cui vi abbiamo rivelato il ritorno de I migliori anni, in una nuova edizione condotta da Carlo Conti e abbinata proprio al compleanno della tv e della radio.