TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 18 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, venerdì 18 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 18 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Tale e Quale Show (ore 21.30) DIRETTA TVBLOG

(ore 21.30) La7 – Propaganda Live (ore 21.20) Umorismo, musica, ospiti e opinionisti, nel programma condotto da Diego Bianchi per approfondire tematiche e protagonisti del nostro tempo.

I programmi della sera in tv, 18 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Borsalino (film, ore 21:10) Marsiglia, anni Trenta. Due criminali, François e Roch, inizialmente rivali in amore, diventano amici inseparabili e, insieme, riescono a dare una rapida scalata anche al mondo della malavita. L’ascesa dei due darà fastidio ai clan rivali, che dichiarano guerra alla coppia. Nel cast anche Jean-Paul Belmondo e Catherine Rouvel.

(ch. 27) – (film, ore 21:10) Da poco divorziati, Finn e Tess si ritrovano loro malgrado, a collaborare alla ricerca di un tesoro chiamato la “Dote della Regina”. Cine34 (ch. 34) – Il bisbetico domato (film, ore 21:05) Una bella e ricca ragazza milanese, O. Muti, s’innamora di un agricoltore dell’Oltrepo’ pavese, Adriano Celentano, misogino e dal carattere brusco.

I programmi della sera in tv, 18 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Uno, Sky Serie e Sky Cinema Uno (ch. 108/112/301/NOW) – Hanno ucciso l’uomo ragno (ore 21:15) Nel terzo episodio Max e Mauro vengono invitati a suonare in televisione ma c’e’ un problema: l’esibizione è proprio il giorno prima dell’orale della maturità! Nel quarto Max e Mauro hanno idee opposte e litigano, è la fine della loro amicizia? Max ritrova Silvia, intrappolata in una noiosa relazione, e ha un’idea…

(ch. 303/NOW) – (film, ore 21:15) 6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) L’uomo dal cuore di ferro (film, ore 21:00) Jason Clarke e Rosamund Pike nell’adattamento del romanzo di Laurent Binet. 1942: due paracadutisti cecoslovacchi sono incaricati di uccidere il turpe ufficiale nazista Reinhard Heydrich.