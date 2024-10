TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 19 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, sabato 19 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 19 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ballando con le stelle (ore 20.35) DIRETTA TVBLOG

(ore 20.35) Rai 3 – La confessione (ore 21.10) Alessandro Di Battista, Veronica Pivetti e Pietro Orlandi sono gli ospiti dell’esordio stagionale del programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez,.

(ore 21.10) Alessandro Di Battista, Veronica Pivetti e Pietro Orlandi sono gli ospiti dell’esordio stagionale del programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez,. La7 – In altre parole (ore 20.30) Massimo Gramellini conduce il ‘rototalk’ in cui le notizie, i fatti e le storie della settimana si intrecciano con personaggi dell’attualita’, dello spettacolo e della cultura..

I programmi della sera in tv, 19 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Mai stati uniti (film, ore 21:10) Con Salemme e Ricky Memphis si parte dall’Italia, dove cinque fratelli, che non sapevano di esserlo, apprendono del loro legame alla morte del padre che non avevano mai conosciuto. L’uomo ha lasciato un sostanzioso patrimonio, ma per ottenerlo i suoi eredi dovranno spargere le sue ceneri negli Stati Uniti: il compito sarà meno facile di quel che sembra.

(ch. 24) – (film, ore 21:10) Con Salemme e Ricky Memphis si parte dall’Italia, dove cinque fratelli, che non sapevano di esserlo, apprendono del loro legame alla morte del padre che non avevano mai conosciuto. L’uomo ha lasciato un sostanzioso patrimonio, ma per ottenerlo i suoi eredi dovranno spargere le sue ceneri negli Stati Uniti: il compito sarà meno facile di quel che sembra. Rai Storia (ch. 54) – Notti magiche (film, ore 21:10) Di quella splendida stagione il film ha tutto il sapore, ricorda la gioia e la tensione vissuta dal paese durante i Mondiali 1990 e restituisce lo spaccato di un periodo così cruciale per le sorti del cinema italiano che ha segnato la definizione di nuovi stili e il crepuscolo dei grandi “padri”. La storia narrata è quella di tre sceneggiatori, finalisti del Premio Solinas, accusati dell’omicidio di un noto produttore cinematografico..

(ch. 54) – (film, ore 21:10) Di quella splendida stagione il film ha tutto il sapore, ricorda la gioia e la tensione vissuta dal paese durante i Mondiali 1990 e restituisce lo spaccato di un periodo così cruciale per le sorti del cinema italiano che ha segnato la definizione di nuovi stili e il crepuscolo dei grandi “padri”. La storia narrata è quella di tre sceneggiatori, finalisti del Premio Solinas, accusati dell’omicidio di un noto produttore cinematografico.. Twentyseven (ch. 27) – Race: Il colore della vittoria (film, ore 21:10) La vita dell’atleta afroamericano Jessy Owens, che vinse 4 medaglie d’oro alle Olimpiadi del 1936 a Berlino.

I programmi della sera in tv, 19 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Troppo azzurro (ore 21:15) Commedia delicata, esordio alla regia di Filippo Barbagallo. L’incontro con Caterina e Lara costringera’ Dario a scegliere se restare nella sua comfort zone o lasciarsi finalmente andare.

(ch. 302/NOW) – (ore 21:15) Commedia delicata, esordio alla regia di Filippo Barbagallo. L’incontro con Caterina e Lara costringera’ Dario a scegliere se restare nella sua comfort zone o lasciarsi finalmente andare. Sky Cinema Adventure (ch. 303/NOW) – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick (film, ore 21:15) Ron Howard dirige Chris Hemsworth in un kolossal avventuroso. Una balena sperona una nave costringendo i marinai a una dura lotta per la sopravvivenza nel mezzo di una tempesta.

(ch. 303/NOW) – (film, ore 21:15) Ron Howard dirige Chris Hemsworth in un kolossal avventuroso. Una balena sperona una nave costringendo i marinai a una dura lotta per la sopravvivenza nel mezzo di una tempesta. Sky Cinema Action (ch. 305/NOW) Suicide Squad (film, ore 21:00) Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e Viola Davis nel cinecomic premiato con l’Oscar al trucco. Un team di supercriminali viene reclutato dall’Intelligence per una rischiosa missione.