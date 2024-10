TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 17 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

I programmi della sera in tv, 17 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Don Matteo (ore 21.30) torna “Don Matteo”, una delle serie più amate e longeve della televisione italiana giunta alla quattordicesima stagione.

I programmi della sera in tv, 17 ottobre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – The Gentlemen (film, ore 21:10) Michael Pearson è un pittoresco boss della droga londinese. L’uomo è riuscito negli anni a costruire una vasta rete di coltivazione di marijuana: le piante crescono all’ombra delle ville nobiliari. Deciso a disfarsi del suo patrimonio per uscire dall’illegalità, Pearson intende vendere le sue piantagioni a qualche grande organizzazione criminale. Ma notoriamente uscire dal giro non è mai faccenda semplice.

I programmi della sera in tv, 17 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – X Factor 2024 (ore 21:15) Solo uno step prima dei Live di #XF2024. Paola, Achille, Manuel e Jake devono scegliere gli artisti che formeranno le loro squadre.

