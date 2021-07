Agosto su StarzPlay segna il ritorno al mondo delle serie tv di Stephen Amell ex protagonista di Arrow che mostra muscoli e pettorali in Hells una nuova serie tv in partenza il giorno di Ferragosto, domenica 15, in contemporanea con Starz. Heels, che avrà un rilascio settimanale, racconta la storia di due fratelli della Georgia cresciuti nel mondo del wrestling, che devono stabilire chi raccoglierà l’eredità del padre nella gestione della lega locale di lotta. I due fratelli sono l’attrazione principale e quando sono sul ring uno è il “buono” e l’altro la sua nemesi, il mascalzone. Una volta scesi dal ring però non sempre è facile mantenere o ribaltare questi ruoli.

Proseguono nel corso del mese le serie tv iniziate nelle settimane precedenti come il secondo spinoff di Power Raising Kenan ambientato negli anni ’90 e Blindspotting che avrà anche il suo finale di stagione domenica 8 agosto.

Il calendario delle serie tv ad Agosto su StarzPlay

1 – Cult (stagione unica)

Arriva ad arricchire il catalogo di StarzPlay la serie tv thriller composta da una sola stagione vagamente ispirata al delitto di Perugia di Meredith Kercher. Natalie decide di raggiungere la sorella Grace a Londra quando diventa la principale sospettata per l’omicidio della coinquilina Molly. L’indagine si snoda attraverso molti strati della società londinese, da un sex club elegante ma depravato, fino alla famiglia reale stessa.

spinoff del film omonimo, con Jasmine Chephas Jones ed Helen Hunt, al centro Ashley che vive una vita borghese a Oakland fino a quando il suo compagno Miles (Rafael Casal) viene improvvisamente incarcerato; la ragazza si ritrova sola ad affrontare una crisi esistenziale, che sfocia tra l’isteria e la comicità quando è costretta a trasferirsi con la madre di Miles, Rainey.

ambientata nel mondo del wrestling in una comunità della Georgiaegue una federazione di wrestling a conduzione familiare dove due fratelli rivali combattono per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre.

Prosegue la domenica la prima stagione di Power Book III: Raising Kenan, ambientata nel 1991 per raccontare le origini del personaggio di Kanan presente nella serie principale

