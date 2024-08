Sky e Now, tutte le nuove serie tv in uscita a Settembre 2024

A settembre 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma propone soltanto due novità inedite e arricchisce il proprio catalogo con titoli del passato trasmessi per la prima volta e disponibili on demand. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a settembre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a settembre 2024

In attesa delle nuove serie tv in arrivo nei prossimi mesi da Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, a Piedone e M – Il figlio del Secolo, giusto per citarne alcuni, a settembre 2024 Sky e NOW si affidano a due sole novità tra le serie tv e a degli arrivi di titoli vecchi per la prima volta sulla piattaforma Sky/NOW. L’attesa del mese di settembre è ovviamente tutta per The Peguin la miniserie con Colin Farrell che riprende il ruolo di Oz Cobblepot già interpretato in The Batman del 2022. All’1.00 del 16 settembre in diretta dagli USA ci saranno gli Emmy Awards 2024.

2 settembre – Suits s.1-9

s.1-9 5 settembre – Signora Volpe s.2, finale

s.2, finale 6 settembre – La costa del crimine , finale

, finale 10 settembre – The Equalizer s.4

s.4 16 settembre – Emmy Awards 2024 in diretta

2024 in diretta 20 settembre – The Penguin , miniserie

, miniserie 30 settembre – CSI Miami s.1-10

The Equalizer – quarta stagione (dal 10 settembre)

La quarta stagione di The Equalizer è composta solo da 10 episodi, a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori che ha rimandato ai primi mesi del 2024 l’avvio della scorsa stagione televisiva. La serie tv con Queen Latifah è ispirata alla serie omonima di fine anni ’80 diventata anche un film con Denzel Washington, al centro c’è Robyn McCall, donna enigmatica dal passato misterioso, ex agente della CIA, che oggi lavora per aiutare chi non ha nessun altro cui rivolgersi.

The Penguin – miniserie (dal 20 settembre)

Colin Farrell riprende il ruolo del Pinguino, il personaggio DC Comics, interpretato nel film The Batman del 2022 diretto da Matt Reeves. The Penguin inizierà una settimana dopo gli eventi narrati nel film e in otto episodi seguirà l’ascesa al potere di Oz Cobblepot in una Gotham City ancora allagata.

Settembre su Sky e NOW, oltre le serie tv

Nel corso del mese di settembre ripartono due punti di forza del palinsesto di Sky Uno: l’8 settembre debutterà la nuova stagione di 4 Hotel con Bruno Barbieri, mentre dal 12 settembre partirà la nuova stagione di X Factor con un cast rinnovato dall’arrivo di Giorgia alla conduzione, alla presenza in giuria di Jake La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi accanto al veterano Manuel Agnelli.

Su Sky Documentaries tra i titoli più attesi ci sono il documentario Prima della Fine – L’ultimo giorno di Berlinguer e Genoa comunque e ovunque; Sky Arte propone la quarta stagione di B.E.V.I.; il 24 e 25 settembre su Sky Crime ci sarà La droga dello Stupro: Chemsex; su Sky Nature il 16 settembre ci sarà Marmolada – Madre Roccia.