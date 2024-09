A ottobre 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre poche novità per gli spettatori, l’estate si fa sentire anche per le piattaforme, non mancano però i film, i documentari e le serie tv da vedere. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a ottobre 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a ottobre 2024

Nel corso del mese di ottobre prosegue ogni lunedì l’appuntamento settimanale con The Penguin, teso e profondo crime spinoff del The Batman di Matt Reeves con un irriconoscibile Colin Farrell e una magnetica Cristin Milioti. Basta questo titolo per salvare tutto il mese di Sky e NOW. Ma a ottobre su Sky e NOW arriva l’attesa Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 di Sydney Sibilia.

Altra sorpresa di ottobre è il ritorno di The Walking Dead con tutte le stagioni a partire da sabato 26 ottobre, ma la vera notizia è che prossimamente sono in arrivo gli spinoff finora inediti dell’universo zombie prodotto da AMC Studios. Quindi saranno su Sky The Walking Dead: The Ones who Live, The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City. Inoltre è un mese con l’arrivo in catalogo e sui canali di serie come SEAL Team. Fire County e The Good Fight; senza dimenticare la stagione 23 di Law & Order.

1 ottobre – The Good Fight s.1-6 (in catalogo e su Sky Serie)

s.1-6 (in catalogo e su Sky Serie) 2 ottobre – Fire Country s.1 (in catalogo e su Sky Serie)

s.1 (in catalogo e su Sky Serie) 3 ottobre – SEAL Team s.1-4 (in catalogo e su Sky Atlantic)

s.1-4 (in catalogo e su Sky Atlantic) 6 ottobre – Law & Order – I due volti della giustizia s.23 (Sky Investigation 2 episodi a settimana)

s.23 (Sky Investigation 2 episodi a settimana) 8 ottobre – The Equalizer s.4 (finale di stagione)

s.4 (finale di stagione) 11 ottobre – Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 s.1 (Sky Serie, 2 episodi a settimana)

s.1 (Sky Serie, 2 episodi a settimana) 26 ottobre – The Walking Dead s.1-11

s.1-11 Ogni Lunedì – The Penguin , miniserie

© Jackson Lee Davis/AMC

The Good Fight – stagioni 1/6

Se ancora non l’aveste visto su Timvision o nel suo passaggio su Prime Video arriva nel catalogo di Sky e NOW The Good Fight, lo spinoff di The Good Wife con al centro Diane Lockhart interpretata da Christine Baranski. I coniugi Kin creatori della serie, così come di The Good Wife, uniscono le vicende legali con temi politici e sociali senza mai perdere il tratto ironico che li caratterizza.

Law & Order – stagione 23 (dal 6 ottobre)

Colpita dallo sciopero degli sceneggiatori e degli attori, anche la stagione 23 di Law & Order ha solo 13 episodi, incluso il 500esimo. Una stagione segnata da alcuni cambiamenti con l’uscita di scena di Jeffrey Donovan e del suo detective Cosgrove e l’arrivo di Reid Scott nei panni di un nuovo detective Vincent Riley. Sam Waterston ha lasciato la serie al quinto episodio con l’arrivo nel cast di Tony Goldwyn come nuovo procuratore (dal settimo episodi).

Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 – prima stagione (dall’11 ottobre)

Come sono nati gli 883? La serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Groenlandia, realizzata da Sydney Sibilia proverà a raccontarlo mostrando i giovani Max Pezzali e Mauro Repetto passare dai banchi di scuola al palco del FestivalBar. Una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia, tra Max amante dei fumetti e della musica americana, un anticonformista in provincia e Mauro, il nuovo compagno di banco del liceo. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto.

Ottobre su Sky e NOW oltre le serie tv

Il 24 ottobre inizia la fase dei live di X Factor 2024 e vedremo come se la caverà Giorgia con la diretta e i codici del televoto da elencare. Il 18 ottobre alle 19.30 su Sky Uno prenderà il via il daily.

Su Sky Documentaries il 4 e 5 ottobre ci sarà il documentario I Soprano La vera storia un racconto sulla vita di David Chase. Il 9 ottobre ci sarà un documentario su Stieg Larsson mentre il 14 A Modio Mio – Patty Pravo; il 26 ottobre I Magnifici 4 della risata per raccontare Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone. Su Sky Arte il 12 ottobre arriva il documentario Manierismo – L’arte più pazza del mondo, mentre il 29 la docu-serie Italy for Movies che racconta alcuni luoghi iconici del nostro cinema.

Su Sky Crime il 6 ottobre debutta Blood & Money docu-serie in 10 episodi creata da Dick Wolf, prolifico produttore dei Law & Order, dei Chicago, degli FBI, che racconta storie di crimini spietate e delle loro indagini.