Le serie tv da vedere a Settembre su Sky e NOW: tornano Domina e The Equalizer

Il mese di Settembre su Sky e NOW è caratterizzato dai titoli iniziati ad agosto che proseguiranno nel corso del mese come Billions 7 e Winning Time 2, ma anche dall’atteso finale di serie di The Blacklist. Tra le novità l’attenzione è rivolta verso la seconda stagione della serie Sky Original Domina, con Kasia Smutniak ancora una volta nei panni della stratega Livia Drusilla. Nel corso del mese i canali Sky accoglieranno nuove stagioni di serie tv già trasmesse in chiaro come NCIS 19, SWAT 5 e Morgane Detective Geniale 2 con le puntate che saranno così recuperabili on demand. Scopriamo insieme le novità di settembre su Sky e NOW.

Now e Sky Settembre 2023 le serie tv in arrivo

7 Giovedì

Scott & Bailey s.4 su Sky Investigation: tornano le detective di Manchester Janet Scott e Rachel Bailey (prima tv Sky già trasmessa da Giallo)

8 Venerdì

Domina s.2 (doppio appuntamento settimanale) su Sky Atlantic: torna la storia di Livia Drusilla (interpretata da Kasia Smutniak) terza moglie dell’imperatore Ottaviano Augusto. In un impero sempre più frammentato, con una Roma devastata da carestie, Livia cerca di salvare il suo matrimonio ma anche mantenere la promessa fatta al padre di restaurare la repubblica e la democrazia.

13 Mercoledì

Drift – Partners in Crime s.1 su Sky Atlantic: serie originale Sky tedesca, con al centro due fratelli appassionati di motori che diventano agenti della polizia autostradale. Quando Leo inizia a innamorarsi di Maria, ex di Ali, il legame fraterno è messo a dura prova ma un complotto internazionale li costringerà a superare le differenze in un viaggio dalle Alpi bavaresi alle strade di Atene.

17 Domenica

Equalizer s.3: Queen Latifah è Robyn McCall, versione al femminile del dramma Il Giustiziere della notte, portato al cinema da Denzel Washington. La serie riparte dopo il finale della seconda stagione in cui Robyn viene rapita.

30 Sabato

Tom Jones, miniserie su Sky Serie (tutti gli episodi): nuova miniserie inglese ambientata nel 1700, dal romanzo di Henry Fielding con la storia d’amore tra Tom Jones, adottato da un gentiluomo quando era bambino, e l’ereditiera Sophia Western. Le famiglie si alleeranno contro questa unione e Tom viene esiliato mentre Sophia fugge da casa. Si ritroveranno a Londra.

Now e Sky Settembre 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Nel corso del mese di settembre prosegue l’appuntamento il sabato con una nuova puntata di Billions 7 e il lunedì con Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers 2. Su MTV la domenica alle 22:00 prosegue l’appuntamento con la prima parte dell’ottava stagione di Fear the Walking Dead.

Inoltre a settembre, nello specifico il 10 settembre, termina la storica The Blacklist con l’atteso finale che segnerà l’epilogo delle vicende di Red Reddington. Il 15 settembre finale di serie per Happy Valley, il poliziesco britannico composto da 3 stagioni. Il 17 settembre terminerà invece la seconda e ultima stagione di Fantasy Island e il 23 settembre si ferma L’amore e la vita – Call the Midwife con le ultime due puntate della settima stagione (ma ci sono altre 5 stagioni ancora inedite in Italia e da trasmettere prossimamente).

Now e Sky Settembre 2023 non solo fiction

A settembre su Sky Uno ripartono due programmi storici di Sky: dal 3 settembre riprende il viaggio di Alessandro Borghese con una nuova stagione di 4 Ristoranti che sarà a Bassano del Grappa, in Umbria, a Tropea, ad Ascoli e in Irpinia. Il 14 settembre è la volta della nuova stagione di X Factor con il ritorno di Morgan a nove anni dall’ultima presenza come giudice, accanto a Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez.

Sky Arte

6 – Happy birthday Roger Waters

12 – I Am Johnny Cash

13 – Gianni Schicchi; Dalla Musica all’amore

15 – Agatha Christie – La regina del mistero

18 – Paul Newman, il divo dagli occhi di ghiaccio

20 – Rosa, il canto delle sirene

26 – Le fotografe s.2

Sky Documentaries

Pop-Up Food Markets: dal 2 all’8 settembre su Sky Documentaries +1 una settimana di programmazione dedicata a colori, profumi, gusti dei mercati di diverse città

15 – 4 Little Girls, a 60 anni dalla strage nella chiesa battista di Brimingham

18 – Geoff Hurst – Campione del mondo 1966

19 – Fashion Reimagined

22 – If God is willind and a creek don’t Rise – Distruzione e rinascita

