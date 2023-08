Winning Time 2 arriva su Sky: audace e ritmato racconto di sport e sogni di gloria; recensione, trama e cast

Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers torna con una seconda stagione da 7 puntate, su Sky e NOW a partire da lunedì 28 agosto con qualche settimana di ritardo rispetto alla programmazione americana. Prosegue il racconto dei Los Angeles Lakers del dottor Buss, guidati dalla stella di Magic Johnson e del capitano Kareem Abdul-Jabbar. Ideata e prodotta da Adam McKay (regista di Don’t Look Up e produttore di Succession), scritta per HBO da Max Borenstein, la seconda stagione esplora gli anni della rivalità tra Boston Celtic e Los Angeles Lakers e tra Magic Johnson e Larry Bird. L’anima sportiva è il contorno di un racconto dello sviluppo del mondo NBA come impresa di intrattenimento e spettacolo globale, tra business e rapporti umani nel cuore degli splendenti e sognanti anni ’80. Vediamo quello che ci aspetta dalla seconda stagione di Winning Time su Sky e NOW in streaming.

Winning Time 2, la trama

La serie Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers è ispirata al libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s dello scrittore sportivo Jeff Pearlman. Se la prima stagione aveva coperto l’inizio dell’avventura di Jerry Buss alla guida dei Lakers, la sua finanza spericolata per gestire la squadra, la nascita del fenomeno Magic Johnson e la vittoria del 1980, la seconda stagione racconta tre anni e arriva fino al 1984. La stagione parte con un flashfoward sul caos generato dalla vittoria dei Lakers in casa dei Celtics nel 1984, con la fuga della squadra in bus, per poi tornare indietro e affrontare i mesi successivi alla prima vittoria, con l’infortunio di Johnson, le difficoltà della squadra, l’addio di coach Westhead e la forte rivalità con i Celtics e Larry Bird.

Winning Time 2, la recensione

La seconda stagione di Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers è un’ode al movimento, sia fisico che mentale. Un ritmo jazz estemporaneo e studiato che come una molla, porta lo spettatore fuori e dentro il parquet dei palazzetti dello sport. Se la prima stagione aveva il fardello di dover introdurre i personaggi anche a chi non li conoscesse, di dover inquadrare il contesto, il periodo, il mondo di un NBA ancora lontana dall’industria di spettacolo e sport che è oggi, la seconda stagione è una corsa a perdifiato lunga tre anni e 7 puntate.

La fotografia cambia in modo repentino, passando dai colori caldi e polverosi delle pellicole di un tempo testimonianza del racconto sportivo, a quelli più freddi che scandiscono le partiture personali dei vari personaggi. Una corsa a tratti anche frenetica con lo scorrere dei mesi che talvolta rischia di sfuggire al pubblico distratto, tra riferimenti di partite e periodi del campionato NBA. Pur giocando con la verità e la realtà, Winning Time romanza al punto giusto le vicende sfruttando quel naturale pathos legato alle dinamiche sportive. Ascese e cadute, vittorie e sconfitte, infortuni e successi, sono metafore che possono applicarsi alla vita di tutti anche ai non sportivi.

E proprio oltre i canestri Winning Time offre le sue parti migliori. Per quanto le varie scene degli allenamenti o delle partite siano ben eseguiti, inevitabilmente è la parte narrativa quella che restituisce a pieno il senso di una serie che non vuole essere solo un omaggio a una squadra, ma anche la rappresentazione di un’epoca, di un mondo, di una realtà ben precisa. La rivalità tra Celtics e Lakers, tra Johnson e Bird in questo senso, fotografa al meglio le differenze di una nazione come gli Stati Uniti. Da un lato l’edonismo liberale della costa, della città degli angeli e del cinema, dall’altro la concretezza e durezza operaia.

Anche nella seconda stagione i personaggi continuano a interagire saltuariamente con gli spettatori creando una commistione tra dramma e commedia che aiuta a restituire un gusto jazz e imprevedibile. Il cast da John C. Riley ad Adrien Brody e Jason Segel è un lusso che solo una produzione HBO può permettersi.

Winning Time 2, il cast

Uno dei punti di forza della serie tv HBO Winning Time è il ricco cast corale che restituisce il senso della dinamicità dell’azione sportiva fuori e dentro il campo. Tornano così John C. Reilly nei panni del proprietario della squadra, Jerry Buss; Quincy Isaiah, Solomon Hughes e Sean Patrick Small sono rispettivamente Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Larry Bird; Jason Clarke è il campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West; Jason Segel è Paul Westhead, professore di lettere trasformatosi in coach della squadra; Adrien Brody interpreta è il coach Pat Riley; Michael Chiklis nei panni del coach dei Boston Celtics Red Auerbach.

A questi si aggiungono tanti altri nomi che riempiono la scena da chi lavora negli uffici, alle fidanzate agli altri giocatori come Gaby Hoffmann, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, McCabe Slye, Thomas Mann, Gillian Jacobs, Rob Morgan.

Winning Time 2 il trailer

Winning Time 3 ci sarà?

La terza stagione di Winning Time non è stata ancora annunciata. La storia è palesemente strutturata per proseguire, il finale non sarebbe soddisfacente come finale di serie, al tempo stesso, però, gli ascolti delle prime puntate della serie che negli USA ha debuttato il 6 agosto sono in calo al punto che lo sceneggiatore Max Borenstein ha lanciato un appello al pubblico proprio per poter realizzare la terza stagione.

Winning Time 2, dove vedere in streaming

La seconda stagione di Winning Time è disponibile su NOW in streaming e on demand su Sky dove è possibile recuperare anche la prima stagione. Le puntate saranno caricate dopo il passaggio su Sky Atlantic.

Winning Time 2 quante puntate sono?

Solo 7 puntate per la seconda stagione di Winning Time, tre in meno della prima.

Winning Time 2 le location

La serie è stata girata in California tra gli studi di Hollywood e Los Angeles.