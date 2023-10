Il mese di ottobre 2023 per le serie tv Sky non è particolarmente ricco di novità. Le serie tv di ottobre di Sky si appoggiano totalmente sulle spalle di Un’estate fa e della seconda stagione di The Gilded Age: gli Sky Original e i titoli HBO sono le colonne della programmazione seriale Sky. Tanto l’intrattenimento con il debutto dei live di X Factor 2023 e i soliti documentari che spaziano tra i diversi generi. Vediamo insieme quello che ci aspetta su Sky e NOW in streaming a Ottobre (ricordando che tutto è sempre disponibile on demand).

Now e Sky Ottobre 2023 le serie tv in arrivo

3 Martedì

Delitti ai tropici s.3: su Sky Investigation tornano le detective Melissa Sainte-Rose e Gaelle Crivelli che indagano sull’isola della Martinica.

5 Giovedì

Scott & Bailey s.5: proseguono con la quinta stagione su Sky Investigation, le indagini delle detective Janet Scott (Lesley Sharp) e Rachel Bailey (Susanne Jones), in forza alla polizia metropolitana di Manchester. Le due si ritroveranno a esplorare il mondo del Darknet dove si svolge uno spietato gioco di morte in cui le persone si sfidano all’omicidio.

6 Venerdì

Un’estate Fa s.1: un thriller in bilico tra il passato e il presente. Elio, interpretato da Lino Guanciale, è un avvocato cinquantenne sposato e con una figlia adolescente. Quando viene ritrovato il corpo di Arianna una ragazza scomparsa nell’estate del 1990, non solo torna in cima alla lista dei sospettati visto che aveva una cotta per lei e aveva avuto un’amnesia che li ha fatto rimuovere i ricordi di quanto successo, ma torna letteralmente nel 1990. Il diciottenne Elio (Filippo Scotti) ma con la mente di un cinquantenne, proverà a risolvere il mistero di Arianna tornando a rivivere gli anni ’90. Otto puntate rilasciate due a settimana su Sky Atlantic e NOW.

18 Mercoledì

Das Boot s.4: su Sky Atlantic torna la serie bellica dai romanzi di Lothar-Günther Buchheim. La fine della guerra è sempre più vicina anche per i membri del sottomarino tedesco U-Boot, Klaus tornato dal Portogallo, è costretto ad andare in missione segreta a Napoli.

30 Lunedì

The Gilded Age s.2: su Sky Serie in contemporanea con gli USA, arriva il secondo capitolo della serie di Julian Fellows che racconta la New York di fine ‘800, tra i nuovi ricchi che arrivano dal mondo dell’industria e le resistenze della vecchia aristocrazia.

31 Martedì

Balthazar s.5: nuove puntate su Sky Investigation, per il patologo forense alle prese con i casi più inquietanti di Parigi. Non solo ma in questa stagione si troverà a indagare su un caso che lo riguarda da vicino.

Now e Sky Ottobre 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Nel corso del mese di ottobre su Sky e NOW termina la seconda e purtroppo ultima stagione di Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers, l’ultima puntata il 9 ottobre. L’11 termina Drift – Partners in Crime e sabato 28 ottobre arriva su Sky Atlantic e NOW l’ultima puntata di Billions, che si conclude con la settima stagione. Per tutto il mese di ottobre la domenica prosegue la terza stagione di The Equalizer.

Now e Sky Ottobre 2023 non solo fiction

Come ogni mese i canali di intrattenimento presentano diversi nuovi titoli tra Sky Uno, Sky Arte e Sky Documentaries. Su Sky Nature il 16 ottobre la seconda stagione di La Battaglia dei Predatori.

Sky Uno

dal 2 ‘Na Pizza alle 18:30 con Renato Bosco

alle 18:30 con Renato Bosco 10 martedì – Masterchef USA s.13

16 lunedì – Gialappashow (alle 21:30 in simulcast con Tv8)

(alle 21:30 in simulcast con Tv8) dal 20 alle 19:30 il daily di X Factor (dal lunedì al venerdì)

(dal lunedì al venerdì) 26 giovedì – X Factor Live

Sky Arte

9 lunedì – Lennon e McCartney – Le Stelle di Liverpool

15 domenica giornata dedicata a #Humanrights

23 lunedì – C’era due volte Gianni rodari

26 giovedì – Dentro Caravaggio

31 martedì – Sinceramente Gae per ricordare Gae Aulenti alle 21:15; Fellini’s Night alle 22:15

Sky Documentaries