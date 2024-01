Sky e Now, tutte le nuove serie in uscita a febbraio 2024

A Febbraio 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a Febbraio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a febbraio 2024

Il mese di febbraio 2024 non è particolarmente interessante da un punto di vista delle serie tv in arrivo su Sky e NOW in streaming. Probabilmente a condizionare i rilasci ci sono una concomitanza di fattori come la settimana di Sanremo che “blocca l’Italia”, gli scioperi di sceneggiatori e attori che ha bloccato le produzioni tra maggio e ottobre, le altre piattaforme che drenano contenuti a Sky (come Paramount+ con le produzioni di Showtime). Nel corso del mese prosegue l’appuntamento con True Detective: Night Country che resta il titolo da non perdere anche a febbraio su Sky soprattutto in vista del finale atteso nel corso del mese. Le nuove serie tv

2 febbraio – Warriors s.3 (ultima stagione)

s.3 (ultima stagione) 4 febbraio – CSI Vegas s.2A (prima tv Sky)

s.2A (prima tv Sky) 16 febbraio – Un Amore s.1

s.1 17 febbraio – L’amore e la vita – Call the Midwife s.10

s.10 27 febbraio – Le Indagini di Roy Grace s.2

Le Serie tv Sky e NOW di Febbraio 2024 da non perdere

A febbraio 2024 su Sky e in streaming su NOW non arrivano tante nuove serie tv non è quindi facile identificare quelle da non perdere. Sicuramente è imperdibile il finale della quarta stagione di True Detective: Night Country con Jodie Foster, una stagione che ha saputo dare nuova linfa all’antologia omaggiando come stile e con alcuni riferimenti la mitica prima stagione.

Warriors – Stagione 3 (dal 2 febbraio)

Se avete seguito le prime due stagioni, non potete perdervi la stagione finale della serie basata sugli scritti originali di Bruce Lee. Warriors è un dramma storico ambientato durante la Tong Wars a fine 1870 a San Francisco. In questa stagione Mai Ling ha preso il controllo di Chinatown e consoliderà il suo potere grazie ai suoi legami politici. Ah Sahm cercherà di trovare modi alternativi per sopravvivere in una città diventata ostile.

Un Amore – Stagione 1 (dal 16 febbraio)

Ideata da Stefano Accorsi con Enrico Audenino, Un Amore, prodotta da Cattleya e Sky Studios, racconta in sei episodi una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza e si sviluppa su due piani innamorati. Nell’estate di fine anni ’90 Alessandro e Anna si incontrato durante un viaggio interrail in Spagna. Entrambi da poco maggiorenni si innamorano subito, ma la vita e il destino hanno altri piani e saranno costretti a separarsi. Negli anni continuano a scriversi senza vedersi più. Vent’anni dopo il primo incontro si ritrovano a Bologna e il loro sentimento, mai spento, dovrà scontrarsi con la realtà. Nel cast oltre a Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati, Ottavia Piccolo, mentre Luca Santoro e Beatrice Fiorentini sono Alessandro e Anna ragazzi.

Non solo serie tv a Febbraio su Sky e NOW

Prosegue anche a febbraio l’appuntamento ogni giovedì con Masterchef Italia 13. Su Sky Uno arrivano gli show di Tv8 Viaggi Pazzeschi con Victoria Cabello e Paride (dal 18) e Celebrity Chef di Alessandro Borghese (dal 21). Su Sky Documentaries il 3 arriva un documentario su Zuckerberg – Il re del metaverso, dal 24 arriva Moda – Una rivoluzione italiana con due episodi a settimana. Il giorno di San Valentino su Sky Arte si celebra Parigi – La città dell’amore, mentre dal 15 parte The Square Spazio alla cultura. Su Sky Crime dal 20 una serata con Prima Ti Sposo, poi ti uccido e a seguire A Letto con l’assassino.