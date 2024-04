Netflix, tutte le nuove serie in uscita a Maggio 2024

A Maggio 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix a Maggio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix a Maggio 2024

Sono tante le serie tv in arrivo a Maggio 2024 su Netflix tra novità, miniserie, graditi ritorni e aggiunte in catalogo attese come la quarta stagione di Mare Fuori. La copertina del mese se l’aggiudica la prima parte della terza stagione di Bridgerton rilasciata il prossimo 16 maggio.

1 Maggio – Heeramandi: il bazar dei diamanti s.1 (India)

Unnatural, miniserie (Giappone)

Psych s.1-8

Frankly Speaking s.1 (Corea del sud, ep. settimanali)

Black Cover s.2 (anime)

Dr. Stone s.1 (anime)

Jujutsu Kaisen s.1 (anime)

2 Maggio – Un Uomo vero, miniserie (USA)
T-P Bon s.1 (anime)

T-P Bon s.1 (anime)

3 Maggio – Postacards s.1 (Nollywood)

4 Maggio – The Atypical Family (Corea del sud, ep. settimanali)

9 Maggio – Bodkin s.1 (USA)
Thank You, Next s.1 (Turchia)

Thank You, Next s.1 (Turchia)

10 Maggio – Blood of Zeus s.2 (anime)

s.2 (anime) 16 Maggio – Bridgerton s.3, prima parte

Mare Fuori s.4

L’isola e il maestro s.2 (Grecia)

17 Maggio – The 8 Show s.1 (Corea del Sud)

22 Maggio – Una vida menos en Canarias s.1 (Spagna)

23 Maggio – Tires s.1 (USA)

24 Maggio – Mulligan seconda parte (USA animazione per adulti)

30 Maggio – Eric, miniserie (UK)

31 Maggio – Ni Una Mas (Spagna)

Le serie tv Netflix da non perdere a Maggio 2024

Il fenomeno Baby Reindeer esploso improvvisamente grazie al passaparola, forte di una miniserie intensa e decisamente ben fatta con al centro un tema importante e controverso, ha dimostrato che non sempre si possono anticipare con certezze quelle che sono le serie tv da non perdere su Netflix. Come ogni mese anche a maggio ci proviamo ma lasciando sempre una porta aperta a possibili sorprese.

Un Uomo Vero – miniserie (2 maggio)

Jeff Daniels è il protagonista della miniserie Un Uomo Vero tratta dal romanzo di Tom Wolfe adattato in 6 episodi. Al centro la storia di un magnate immobiliare di Atlanta, Charlie Croker, che si ritrova a fare i conti con un’improvvisa bancarotta. Tra interessi politici e commerciali che si scontrano, Charlie proverà a difendersi da chi cerca di trarre vantaggio dalla sua caduta. David E. Kelley è lo sceneggiatore, Regina King alla regia di 3 episodi, nel cast troviamo Diane Lane, Lucy Liu, William Jackson Harper e Sarah Jones.

Bodkin, prima stagione (9 maggio)

Bodkin è una commedia contaminata con il thriller, ricca di sfumature dark che racconta di un variegato gruppo di podcaster che indagano sulla sparizione di tre persone in una cittadina costiera dell’Irlanda. Seguendo varie piste scoprono una storia ancora più strana ed estrema. Will Forte, Siobhan Cullen e Robyn Cara sono tra i protagonisti.

Bridgerton, terza stagione prima parte (16 maggio)

La terza stagione di Bridgerton ha al centro la storia d’amore di Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Penelope vuole superare la cotta per Colin e ha deciso di trovare marito ma cerca un uomo che le garantisca l’indipendenza per poter continuare il ruolo di Lady Whistledown. I primi tentativi sono un fallimento, quando Colin torna trasformato dai suoi viaggi estivi decide di aiutare l’unica persona che lo ha sempre trattato bene: Penelope. Ma le sue lezioni iniziano ad avere effetto anche su di sé provando un forte sentimento verso Penelope che nel frattempo deve fare i conti con la rottura con Eloise che ha trovato una nuova amica.

The 8 Show, prima stagione (17 maggio)

The 8 Show è una nuova serie che arriva dalla Corea del Sud: 8 persone sono intrappolate in un edificio di 8 piani e devono partecipare a un gioco, guadagnando denaro col passare del tempo.

Eric, miniserie (30 maggio)

Miniserie in sei parti scritta da Abi Morgan, ambientata negli anni ’80 e con Benedict Cumberbatch protagonista. Al centro un padre che cerca il figlio scomparso a nove anni mentre andava a scuola a New York. Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma televisivo per bambini “Good Day Sunshine” fatica a superare la perdita del figlio Edgar. Pieno di odio e sensi di colpa si aggrappa ai disegni del bambino di un mostruoso pupazzo blu di nome Eric che, mentre tutti gli si allontanano, diventerà il suo unico alleato alla ricerca del figlio.

Non solo serie tv su Netflix a Maggio

Oltre alle tante serie tv e ai film, a Maggio su Netflix arrivano anche docu-serie, reality, speciali comici. Il 4 ci sarà lo show di John Mulaney Everybody’s in L.A., mentre il 5 maggio The Roast of Tom Brady condotto da Kevin Hart e trasmesso in diretta. Il 7 maggio arriva Super Rich in Korea che racconta le storie di un gruppo di miliardari che vive nel lusso sfrenato in Korea. The Final Attacco a Wmbley il prossimo 8 maggio che ripercorre la finale dell’Europeo del 2021, vinta dall’Italia, e gli scontri che ne sono seguiti.

El Rey del Cachopo: i crimini di Cesar Romàn è la docuserie che segue un caso di omicidio con al centro lo chef spagnolo (in uscita il 10 maggio), il 23 maggio con L’Impero delle Illusioni: Il caso Generacion Zoe segue il caso di una bizzarra piattaforma finanziaria del latino-America. I segreti dei Neanderthal è un documentario che vuole sfatare i preconcetti su questi uomini, mentre in Buying London si seguono gli agenti alle prese con il settore delle case del lusso di Londra.