A febbraio su Disney+ sono sicuramente due le serie tv da tenere d’occhio e annunciate in arrivo: Fleishman a Pezzi e la sesta stagione di 911. Da un lato una miniserie nuova con un cast molto interessante composto da Jesse Eisenberg, Clare Danes, Lizzy Caplan e Adam Brody, dall’altro una squadra consolidata e che ha una sua base fedele di fan che la segue da anni. Al netto di inevitabili sorprese e delle serie tv che proseguono, sono queste due quelle più interessanti in streaming a febbraio su Disney+.

Disney+ Febbraio 2023 le nuove serie tv in streaming

1 Mercoledì

La Famiglia Proud: più Forte e Coraggiosa s.2: al centro la quattordicenne Penny Proud e la sua famiglia.

The Great North s.3 (primi 3 episodi poi settimanalmente): la serie animata per adulti segue la famiglia Tobin che vive in Alaska.

8 Mercoledì

The Hardy Boys s.2: teen drama basato sulla saga letteraria di Edward Stratemeyer, al centro due fratelli che insieme agli amici cercano di capire cosa stia succedendo nella loro cittadina. I 10 episodi saranno tutti disponibili l’8 febbraio

22 Mercoledì

Felishman a pezzi (miniserie tutti gli episodi): Toby Fleishman (Jesse Eisenberg) ha 41 anni ed ha divorziato da poco, scoprendo di essere una preda molto ambita sulle app per appuntamenti. Peccato che appena sta solo immaginando di rimettersi in gioco, la moglie Rachel (Claire Danes) scompare lasciandolo solo con le due figlie di 11 e 9 anni. Insieme a vecchi amici, Libby e Seth (Lizzy Caplan e Adam Brody), dovrà imparare a gestire la sua nuova vita, cercando di capire cosa sia successo a Rachel e al suo matrimonio.

911 s.6: episodi settimanali per la squadra di emergenza di Los Angeles prodotta da Ryan Murphy

Disney+ Febbraio 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Termina l’8 febbraio la prima stagione de Il Mistero dei Templari – La Serie, teen action inserita nello stesso universo della saga cinematografica (National Treasure in originale). Il 15 termina invece l’undicesima stagione dell’antologia di American Horror Story dal sottotitolo NYC (New York City). Proseguono nel corso del mese The Resident s.6, Big Sky s.3 e Criminal Minds: Evolution (inserita come sedicesima stagione in catalogo), Star Wars: The Bad batch s.2.

Disney+ Febbraio 2023 non solo serie tv

Il mese di febbraio si apre con l’atteso arrivo di Black Panther: Wakanda Forever in streaming su Disney+. Sulla piattaforma di streaming è in arrivo uno speciale 30° anniversario de La Bella e La Bestia a metà tra animazione e live action con nuove performance musicali.

Il 17 febbraio arriva J-Hope in the Box, un documentario con protagonista la stella dei BTS, il gruppo della Corea del Sud. Il pubblico potrà assistere alle sfide creative affrontate durante la preparazione dell’album e assistere all’esibizione al Lollapalooza del 2022. Il 15 febbraio arriva The Hair Tales una docu serie prodotta da Oprah Winfrey e Tracee Ellis Ross che attraverso i capelli, riflette sulla vita e la cultura di alcune donne black. Il 1° febbraio è la volta di Chef vs Wild programma di cucina in cui gli chef devono cucinare nella natura selvaggia.