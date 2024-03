Apple TV+, tutte le nuove serie in uscita a Marzo 2024

A Marzo 2024, Apple TV+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Apple TV+ a Marzo 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le Serie tv in uscita su Apple TV+ a Marzo 2024

Tra novità e finali sarà un Marzo particolarmente ricco per gli abbonati di Apple TV+. Ogni mercoledì prosegue fino al 3 aprile The New Look, la serie che racconta gli stilisti che hanno cambiato il mondo della moda nella Parigi dopo la seconda guerra mondiale. Terminerà il 15 marzo Masters of the Air, ultimo capitolo di una trilogia bellica prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks e aperta da Band of Brothers e The Pacifc. Il 27 marzo è invece la volta del finale di Constellation, il thriller tra spazio e terra carico di misteri.

1 marzo – Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin s.1

s.1 15 marzo – Manhunt (miniserie)

(miniserie) 20 marzo – Palm Royale s.1

Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin – prima stagione (1 Marzo)

Debutta il 1° marzo Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin la serie in sei episodi con Noel Fielding nei panni del leggendario brigante britannico. Dick Turpin viene nominato capo di una banda di fuorilegge e incaricato di sbarazzarsi del corrotto ladro Jonathan Wilde (Hugh Bonneville) che si è auto-nominato uomo di legge.

Manhunt – miniserie (15 Marzo)

Manhunt è la miniserie in 7 episodi incentrata sulla caccia all’assassino di Abraham Lincoln (potenzialmente la serie potrebbe diventare antologica raccontando ogni stagione una diversa caccia all’uomo). Basato sul libro di James L. Swanson Manhunt è un thriller cospirativo su uno dei crimini più noti ma meno compresi della storia, il sorprendente racconto della caccia a John Wilkes Booth all’indomani dell’assassinio di Abraham Lincoln. Nel cast Tobias Menzies, Anthony Boyle, Brandon Flynn, Patton Oswalt, Matt Walsh e Hamish Linklater tra gli altri.

Palm Royale – prima stagione (20 marzo)

Cast stellare per Palm Royale, serie ambientata a Palm Beach con Kristen Wiig, Laura Dern, Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Allison Janney e la partecipazione di Carol Burnett. Al centro la storia Maxine Simmons (interpretata da Kristen Wiig) che cerca di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d’America: l’alta società di Palm Beach. La serie pone le stesse domande che ancora oggi ci lasciano perplessi: Quanto di te stesso sei disposto a sacrificare per ottenere quello che ha qualcun altro? Ambientato nel 1969, Palm Royale è una testimonianza di tutti gli outsider che lottano per garantirsi la loro opportunità di emergere e appartenere veramente a se stessi. La serie è liberamente basata sul romanzo Mr. and Mrs. American Pie di Juliet McDaniel.

Apple TV+ Marzo, non solo serie tv

Non solo serie tv a Marzo 2024 su Apple TV+. L’8 marzo debutta la seconda stagione di The Reluctant Traveler with Eugene Levy in cui l’attore parte per un nuovo viaggio in cui abbandonerà la sua zona comfort per affrontare esperienze uniche. Sarà in Svezia, andrà in Scozia per la prima volta terra di origine della madre, scoprirà anche antiche tradizioni medievali in Italia e giocherà a calcio a Siviglia.

Il 15 Marzo è la volta di The Bloody Hundredth documentario che onora le vite degli eroi del centesimo Bomb Group, raccontati anche nella miniserie Masters of the Air. Infine il 29 marzo spazio alla seconda stagione del cartoon Fraggle Rock: Back to the Rock.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 9,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi, inoltre Apple TV+ è inclusa nell’abbonamento Apple One con Music, Arcade e il Cloud. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.