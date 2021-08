Il calcio giocato è già tornato sulla tv generalista ed in particolare sulle reti Mediaset. Oggi, infatti, si concludono i 32esimi di finale della Coppa Italia (Bologna-Ternana e Sampdoria-Alessandria su Italia 1, Crotone-Brescia e Salernitana-Reggina sul 20) mentre tra domani e mercoledì vanno in scena le gare dei playoff di Champions League (Monaco-Shakhtar Donetsk in diretta su Italia 1, tutte le altre gare su Mediaset Infinity).

Ma – considerando che il prossimo weekend inizia la Serie A – la domanda sorge spontanea: quando riprendono le trasmissioni di Mediaset dedicate al calcio?

TvBlog è in grado di fare chiarezza. Partiamo dal daytime: domenica prossima, 22 agosto, dalle 13.00 su Italia 1 Mino Taveri condurrà la prima puntata stagionale di Domenica XXL (nuovo titolo di Sport Mediaset XXL). Al suo fianco confermatissimo Ciccio Graziani.

Per il commento a caldo delle prime due giornate del campionato (poi ci sarà la pausa per le Nazionali e la Serie A riprenderà a settembre) è confermato in palinsesto Pressing. Al posto di Giorgia Rossi, passata a Dazn, alla conduzione ci sarà la coppia formata da Massimo Callegari e Monica Bertini. Il programma della domenica quest’anno andrà in onda su Rete 4. Si parte, come detto, con due speciali dal titolo Pressing prima serata, in onda dalle ore 21.50 (cioè con le partite ancora in corso). Non è da escludere che anche da settembre la collocazione oraria resti la stessa (con rinnovamento del format), ma la decisione definitiva arriverà soltanto nelle prossime settimane.

Tiki Taka, con Piero Chiambretti al timone e il resto del cast confermato praticamente in toto, ripartirà direttamente lunedì 13 settembre, su Italia 1, in seconda serata.

Da settembre con il via dei gironi della Champions League (Canale 5 trasmetterà ogni martedì la partita migliore delle italiane – in telecronaca si alterneranno Callegari, Trevisani e le seconde voci Aldo Serena e Massimo Paganin) tornerà in onda in seconda serata anche la squadra capitanata dal direttore Alberto Brandi. Insieme a lui Sandro Sabatini e gli ex calciatori Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino. Alla moviola l’inamovibile Graziano Cesari.