Oggi, venerdì 23 ottobre, torna, dopo Champions ed Europa League (ieri sera tre italiane in campo), la Serie A, in campo per la quinta giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno, Sky trasmetterà 7 partite su 10, le restanti tre saranno proposte in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209).

Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva.



VENERDÌ 23 OTTOBRE

ore 20.45

Sassuolo -Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Riccardo Gentile; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Marco Nosotti

SABATO 24 OTTOBRE

ore 15

Atalanta-Sampdoria Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi; bordocampo Massimiliano Nebuloni

ore 18

Genoa-Inter Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Andrea Paventi

ore 20.45

Lazio-Bologna DAZN1 (canale 209)

DOMENICA 25 OTTOBRE

ore 12.30

Cagliari-Crotone DAZN1 (canale 209)

ore 15

Benevento-Napoli DAZN1 (canale 209)

Parma-Spezia Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Geri De Rosa; commento Luca Pellegrini; bordocampo Marina Presello

ore 18

Fiorentina-Udinese Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Vanessa Leonardi

ore 20.45

Juventus-Verona Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

LUNEDÌ 26 OTTOBRE

ore 20.45

Milan-Roma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Luca Marchegiani; bordocampo Peppe Di Stefano, Angelo Mangiante e Alessandro Alciato