Oggi, domenica 6 dicembre, dopo gli anticipi di ieri, torna in campo la Serie A per la decima giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito trovate il dettaglio la programmazione televisiva di oggi, domenica 6 dicembre 2020, con i canali sui quali sarà possibile vedere le partite che compongono la decima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio. Oggi previste sei partite, ma il turno si completerà domani sera con la sfida tra Fiorentina e Genoa, trasmessa in diretta da Sky.

DOMENICA 6 DICEMBRE

ore 12.30

Verona-Cagliari DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi e Dario Marcolin

Dal campo: Federica Zille

ore 15

Udinese-Atalanta DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini e Massimo Donati

Dal campo: Tommaso Turci

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet)

Roma-Sassuolo Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Nando Orsi; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Parma-Benevento Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Geri De Rosa; commento Luca Pellegrini; bordocampo Marco Nosotti

Diretta Gol Andrea Marinozzi

ore 18

Crotone-Napoli Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Massimo Ugolini

ore 20.45

Sampdoria-Milan Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Peppe Di Stefano e Alessandro Alciato