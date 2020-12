Oggi, sabato 5 dicembre, dopo i turni di Champions ed Europa League, torna in campo la Serie A per la decima giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

In campo nel pomeriggio la Lazio di Simone Inzaghi in casa dello Spezia di Vincenzo Italiano, mentre alle 18.00 sarà la volta della Juventus di Andrea Pirlo, chiamata a tornare alla vittoria in campionato nel derby della Mole contro il Torino di Marco Giampaolo, attualmente terz’ultimo in classifica. In serata impegno casalingo per l’Inter di Antonio Conte, alle prese il Bologna di Sinisa Mihajolovic.

Domani andranno in scena le altre partite, ma il turno si completerà soltanto lunedì sera con Fiorentina-Genoa.

Di seguito trovate il dettaglio la programmazione televisiva di oggi, sabato 5 dicembre 2020, con i canali sui quali sarà possibile vedere le partite che completano la decima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio. Ricordiamo che il pre e post partita di Inter-Bologna su Dazn in diretta dallo Stadio di San Siro di Milano ci saranno Diletta Leotta e Federico Balzaretti.

SABATO 5 DICEMBRE

ore 15

Spezia-Lazio Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Matteo Petrucci

ore 18

Juventus-Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Marchegiani; bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

ore 20.45

Inter-Bologna DAZN1 (canale 209)

telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi