Oggi, lunedì 30 novembre, dopo le partite di ieri, torna in campo la Serie A per la nona giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito trovate il dettaglio la programmazione televisiva di oggi, lunedì 30 novembre 2020, con i canali sui quali sarà possibile vedere le partite che completano la nona giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio.

In campo nel pomeriggio la Sampdoria di Claudio Ranieri che sfida un Torino in difficoltà, al terz’ultimo posto (con l’allenatore Giampaolo sempre più a rischio esonero), mentre in serata tocca a Genoa e Parma, con le due squadre separata da un solo punto in classifica.

Ricordiamo che su Sky dalle 20 alle 20.40 e dalle 22.30 alle 23.30 ci sarà a 23 il commento in tempo reale in studio a cura di Marco Cattaneo, Daniele Adani e Stefano De Grandis.

Da domani torneranno le coppe europee, martedì e mercoledì con le sfide di Champions League, che impegnano Juventus, Lazio, Inter e Atalanta, giovedì con quelle di Europa League che riguardano tre italiane, ossia Napoli, Milan e Roma. In questo caso a trasmettere le gare in tv saranno Sky (a pagamento) e Mediaset (un match in chiaro su Canale 5).

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE

ore 18.30

Torino-Sampdoria su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Vanessa Leonardi

ore 20.45

Genoa-Parma su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Alessandro Alciato