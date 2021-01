Oggi, domenica 24 gennaio torna in campo, dopo gli anticipi di venerdì e di ieri, la Serie A con le partite che completano la 19esima giornata del campionato 2020/2021.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

In fondo all’articolo potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, domenica 24 gennaio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere le partite che chiudono la 19esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio.

Il menù odierno si apre con la Juventus che ospita il Bologna alle ore 12.30 in una gara che la squadra di Andrea Pirlo non può sbagliare, per non perdere altri punti nell’ottica della lotta per lo scudetto. Nel pomeriggio Genoa-Cagliari ed Hellas Verona-Napoli, alle 18.00 Lazio-Sassuolo, mentre in serata si chiude con Parma-Sampdoria.

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 12.30

Juventus-Bologna in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Donati

Dal campo: Davide Bernardi

ore 15

Genoa-Cagliari in diretta su DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni e Roberto Cravero

Dal campo: Tommaso Turci

Verona-Napoli in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Luca Pellegrini; bordocampo Massimo Ugolini

ore 18

Lazio-Sassuolo in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Nando Orsi; bordocampo Matteo Petrucci

ore 20.45

Parma-Sampdoria in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Alessandro Alciato