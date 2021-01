Oggi, sabato 23 gennaio torna in campo, dopo Benevento-Torino di ieri, la Serie A con gli altri anticipi della 19esima giornata del campionato 2020/2021.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

In fondo all’articolo potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, sabato 23 gennaio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere le partite che anticipano la 19esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio.

In campo le prime due della classifica, che si contendono il titolo di campione di inverno, ossia Milan e Inter, impegnate rispettivamente contro Udinese e Atalanta alle ore 18. Si parte però dalla sfida tra Roma e Spezia, con i giallorossi di Fonseca chiamati a riscattare la sconfitta in Coppa Italia di martedì proprio contro i liguri (arrivata dopo la batosta subita in campionato nel derby contro la Lazio). In serata il duello per la salvezza Fiorentina-Crotone.

SABATO 23 GENNAIO

ore 15

Roma-Spezia Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Daniele Adani; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante

ore 18

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet)

Milan-Atalanta Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (sateFllite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Peppe Di Stefano e Massimiliao Nebuloni

Diretta Gol Dario Massara

Udinese-Inter Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Marina Presello e Matteo Barzaghi

Diretta Gol Daniele Barone

ore 20.45

Fiorentina-Crotone DAZN1 (canale 209)

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Gobbi

Dal campo: Federica Zille