Oggi, venerdì 22 gennaio torna in campo, dopo gli appuntamenti infrasettimanali con gli ottavi di finale di Coppa Italia e con la Supercoppa italiana (vinta dalla Juve, che ha battuto il Napoli), la Serie A. In particolare, stasera, con calcio di inizio alle ore 20.45, si giocherà l’anticipo della 19esima giornata del campionato 2020/2021 tra Benevento e Torino.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

La 19esima giornata di Serie A, dunque, si apre con una gara che sulla carta è di scarso appeal mediatico, ma che contrappone due squadre sempre interessanti. Quella allenata da Filippo Inzaghi ha fin qui sorpreso ed è attualmente undicesima in classifica, quella granata, guidata da pochi giorni da Davide Nicola, è invece terz’ultima e quindi pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere in Serie B.

Il pre e post partita di Benevento-Torino saranno coperti da Calciomercato – l’Originale, a partire dalle ore 20.00, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Marco Bucciantini, Renato Zaccarelli e Riccardo Trevisani.

In fondo all’articolo potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, venerdì 22 gennaio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere la partita che apre ufficialmente la 19esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio.

Ricordiamo che la Serie A proseguirà domani con altri quattro anticipi, che riguarderanno le due milanesi (che martedì si affronteranno nei quarti di finale di Coppa Italia), la Roma, l’Atalanta, l’Udinese, lo Spezia, la Fiorentina e il Crotone. Domenica il resto delle partite con Parma-Sampdoria posticipo serale.

VENERDÌ 22 GENNAIO

ore 20.45

Benevento-Torino in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Daniele Barone; commento Luca Marchegiani; bordocampo Francesco Modugno