Dopo gli anticipi di ieri, oggi sabato 20 febbraio, torna in campo stasera la Serie A. In programma tre partite della 23esima giornata di campionato. Si tratta di Lazio-Sampdoria, con calcio di inizio alle ore 15.00, di Genoa-Verona al via alle ore 18.00 e di Sassuolo-Bologna, che avrà luogo alle ore 20.45. Sarà la prima uscita ufficiale in uno stadio per Sinisa Mihajlovic dopo l’annuncio della presenza dell’allenatore rossoblu al Festival di Sanremo 2021 come ospite insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi,sabato 20 febbraio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che anticipano la 23esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio. Il turno si completerà tra domenica e lunedì. Tra le gare più attese c’è il derby Milan-Inter, previsto per le ore 15.00 di domenica, mentre lunedì sera scenderà in campo la Juventus di Andrea Pirlo, reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Porto, che rischia di compromettere la qualificazione dei bianconeri ai quarti di finale.

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 15

Lazio-Sampdoria in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Luca Marchegiani; bordocampo Matteo Petrucci

ore 18

Genoa-Verona in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Daniele Barone; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Riccardo Re

ore 20.45

Sassuolo-Bologna in diretta su DAZN1 (canale 209)