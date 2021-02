Dopo gli impegni in Champions ed Europa League (qui i risultati di ieri), oggi lunedì 19 febbraio, torna in campo stasera la Serie A. In programma due partite che aprono ufficialmente la 23esima giornata di campionato. Si tratta di Fiorentina-Spezia, al via nell’insolito orario delle 18.30, e di Cagliari-Torino, sfida decisiva per la lotta per non retrocedere, fissata in Sardegna per le più tradizionali ore 20.45.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, venerdì 19 febbraio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere i match che anticipano la 23esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio. Il turno si completerà tra domani, domenica e lunedì. Tra le gare più attese c’è il derby Milan-Inter, previsto per le ore 15.00 di domenica e trasmesso in esclusiva da Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo.

I commenti alle gare odierne saranno affidati alla rubrica 23, in onda dalle 20.00 alle 20.40 e dalle 22.40 alle 24. In studio con la padrona di casa Federica Masolin ci saranno Beppe Bergomi e Massimo Tecca.

VENERDÌ 19 FEBBRAIO

ore 18.30

Fiorentina-Spezia in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Davide Polizzi; commento Luca Pellegrini; bordocampo Vanessa Leonardi

ore 20.45

Cagliari-Torino in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Antonio Nucera; commento Nando Orsi; bordocampo Alessandro Alciato