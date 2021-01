Oggi, sabato 16 gennaio torna in campo, dopo il derby Lazio-Roma di ieri, la Serie A con gli anticipi della 18esima giornata del campionato 2020/2021.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

In fondo all’articolo potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, sabato 16 gennaio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere le partite che anticipano la 18esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari del calcio di inizio.

In campo nel primo pomeriggio Bologna-Verona, poi spazio alla sfida tra Torino e Spezia, quindi in serata la Sampdoria di Claudio Ranieri affronta l’Udinese di Luca Gotti. Insomma, un sabato calcistico senza duelli di richiamo, ma pieno di gare che potrebbero sorprendere e richiamare l’attenzione degli amanti del pallone.

Ricordiamo che domani andranno in scena le gare che completeranno il turno, con il gran finale fissato allo stadio San Siro di Milano. Alle ore 20.45, infatti, si giocherà Inter-Juventus, il cosiddetto derby d’Italia. Così l’ex capitano dei bianconeri Antonio Conte sfiderà Andrea Pirlo, anche lui ex, considerato il suo passato (non troppo fortunato) con la maglia nerazzurra. Ma torniamo ai match previsti per oggi.

SABATO 16 GENNAIO

ore 15

Bologna-Verona Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Vanessa Leonardi

ore 18

Torino-Spezia Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Pellegrini; bordocampo Paolo Aghemo

ore 20.45

Sampdoria-Udinese

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Dario Marcolin

Dal campo: Tommaso Turci DAZN1 (canale 209)