Archiviati i primi ottavi di finale di Coppa Italia, oggi, venerdì 15 gennaio, torna in campo la Serie A con il primo degli anticipi della 18esima giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno di Serie A – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Stasera, con calcio di inizio alle ore 20.45, si gioca Lazio-Roma. Si tratta del derby capitolino numero 175 in gare ufficiali (65 vittorie romaniste, 63 pareggi e 46 successi laziali), con la squadra allenata da Paulo Fonseca attualmente terza in classifica e quella di Simone Inzaghi ottava, a sei punti di distanza.

Gli unici due precedenti tra gli allenatori appena citati sono le sfide disputate nella scorsa stagione, terminate entrambe in pareggio, 1-1; il tecnico biancoceleste ha però affrontato la Roma 10 volte, ottenendo 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, venerdì 15 gennaio 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere la partita che aprirà la 18esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio. La copertura del pre (dalle ore 20.00) e del post partita è affidata a Calciomercato – l’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Massimo Ambrosini, Massimo Marianella e Sandro Piccinini.

Ricordiamo che domani andranno in scena Bologna-Verona, Torino-Spezia e Sampdoria-Udinese, mentre domenica il turno si concluderà con il big match tra Inter e Juventus.

VENERDÌ 15 GENNAIO

ore 20.45

Lazio-Roma in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Matteo Petrucci