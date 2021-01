Oggi, giovedì 14 gennaio 2021, vanno in scena altre due partite di calcio valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia, iniziati martedì scorso con il successo del Milan contro il Torino dopo i calci di rigore (in onda su Rai1). Entrambe saranno trasmesse in diretta su Rai2 (oltre che in live streaming su Rai Play).

Si parte nel pomeriggio con Sassuolo-Spal, il cui calcio di inizio è fissato per le ore 17.30. In telecronaca Federico Calcagno e Andrea Agostinelli, con interviste affidate ad Umberto Martini e conduzione in studio di Alessandra D’Angiò. In serata, e più precisamente alle 21.15, dopo il Tg2, via ad Atalanta-Cagliari, introdotta in studio da Alessandro Antinelli e raccontata live da Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con a bordocampo Andrea Riscassi.

Ricordiamo che per gli ottavi di finale di Coppa Italia il regolamento prevede partite secche con eliminazione diretta e che quindi in caso di pareggio dopo i 90 minuti, si va ai supplementari e ad eventuali rigori. Il che comporterebbe piccole variazioni di palinsesto e ritardi nelle partenze dei programmi che godono del traino delle sfide calcistiche.

Per la cronaca, il turno degli ottavi proseguirà la prossima settimana con le due romane impegnate. In programma, infatti, ci sono Roma-Spezia e Lazio-Parma. Entrambe le sfide saranno proposte in esclusiva in diretta su Rai2, oltre che in live streaming su Rai Play). Poi spazio ai quarti e alle semifinali, con finalissima fissata per il momento il 19 maggio 2021 allo stadio Olimpico di Roma.

Il calcio tornerà in tv (ma non in chiaro) già domani con il derby di campionato tra Lazio e Roma, visibile in diretta in esclusiva su Sky. E a seguire sarà la volta di tutto il resto della 18esima giornata di Serie A, tutta disponibile rigorosamente a pagamento.