Dopo l’antipasto di ieri, con Milan-Torino, oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, è la volta del piatto grosso degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Ben tre le partite in programma, con una staffetta tra Rai1 e Rai2, praticamente senza soluzione di continuità tra le 15.00 e le 23.00 (e con la certezza di RaiPlay, che trasmetterà in live streaming tutti i match). Si parte alle ore 15.00 con Fiorentina-Inter, in diretta dallo stadio Franchi sulla rete ammiraglia, con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani. A bordocampo e per le interviste Thomas Villa, con Simona Rolandi in studio.

Alle 17.45 si passa su Rai2 per Napoli-Empoli: commento live affidato a Dario Di Gennaro e Bruno Giordano; interviste firmate da Lucio Michieli, mentre la conduzione in studio sarà di Amedeo Goria.

Subito dopo cena arriva il gran finale, su Rai1; dopo il Tg1, infatti, è in programma la diretta di Juventus-Genoa, con calcio di inizio alle ore 20.45. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, mentre a bordocampo ci sarà Paolo Paganini. In studio presente Alessandro Antinelli.

Ricordiamo che per gli ottavi di finale di Coppa Italia il regolamento prevede partite secche con eliminazione diretta e che quindi in caso di pareggio dopo i 90 minuti, si va ai supplementari e ad eventuali rigori. Il che comporterebbe piccole variazioni di palinsesto e ritardi nelle partenze dei programmi che godono del traino delle sfide calcistiche.

Per la cronaca, il turno degli ottavi proseguirà domani, giovedì 14 gennaio 2021, con Sassuolo-Spal, in programma alle ore 17.30, e con Atalanta-Cagliari, fissata per le 21.15. In entrambi i casi le gare saranno trasmesse in diretta da Rai2. La prossima settimana, infine, l’epilogo con le due romane impegnate (Roma-Spezia e Lazio-Parma). Poi spazio ai quarti e alle semifinali. Finalissima fissata per il momento il 19 maggio 2021 allo stadio Olimpico di Roma.