Dopo gli anticipi di ieri, oggi, domenica 1 novembre, torna in campo la Serie A per la sesta giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmetterà 7 partite su 10, mentre le restanti tre saranno proposte in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva di oggi, domenica 1 novembre 2020, con i canali sui quali sarà possibile vedere le partite, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari di calcio di inizio. La sesta giornata di Serie A si completerà domani, lunedì 2 novembre.

DOMENICA 1° NOVEMBRE

ore 12.30

Udinese-Milan DAZN1 (canale 209)

ore 15

Torino-Lazio DAZN1 (canale 209)

Spezia-Juventus Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà e Marco Nosotti

ore 18

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet)

Roma-Fiorentina Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Diretta Gol Geri De Rosa

Napoli-Sassuolo Sky Sport 253 (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Dario Massara; commento Luca Pellegrini; bordocampo Massimo Ugolini.

Diretta Gol Maurizio Compagnoni

ore 20.45

Sampdoria-Genoa Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Alessandro Alciato e Riccardo Re