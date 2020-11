Oggi, sabato 31 ottobre, torna in campo, dopo le gare di Champions League e di Europa League, la Serie A per la sesta giornata del campionato 2020/2021. Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmetterà 7 partite su 10, mentre le restanti tre saranno proposte in esclusiva da Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Ecco nel dettaglio la programmazione televisiva di oggi, sabato 31 ottobre 2020, con i canali sui quali sarà possibile vedere le partite, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e gli orari di calcio di inizio. La sesta giornata di Serie A si completerà tra domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre.

SABATO 31 OTTOBRE

ore 15

Crotone-Atalanta Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Telecronaca Antonio Nucera; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Massimiliano Nebuloni

ore 18

Inter-Parma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

ore 20.45

Bologna-Cagliari DAZN1 (canale 209)