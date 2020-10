Dopo il turno di ieri, torna in campo oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, la Champions League, competizione di cui Sky e Mediaset (per le partite in chiaro) detengono i diritti tv. Sono quattro le squadre italiane coinvolte: Juventus, Lazio, Atalanta e Inter.

Per le interviste del pre e post partita, da quest’anno a Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24, c’è Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò. Su Canale 5, invece, Champions League Live è condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, Graziano Cesari per tutti i casi da moviola e dallo stadio Giorgia Rossi con Pierluigi Pardo.